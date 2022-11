Le juge maintient le plan d’exécution de l’Arizona sur la bonne voie pour mercredi

PHOENIX (AP) – Les plans d’exécution d’un homme de l’Arizona mercredi restent sur la bonne voie après qu’un juge a refusé de reporter l’injection létale, rejetant une offre visant à autoriser les tests d’empreintes digitales et d’ADN sur les preuves de deux meurtres des années 1980 qui ont conduit à la condamnation à mort du détenu.

Les avocats de Murray Hooper ont déclaré que leur client était innocent, qu’aucune preuve physique ne le liait aux meurtres de William “Pat” Redmond et de sa belle-mère, Helen Phelps, et que des tests pourraient permettre d’identifier les responsables. Ils disent que Hooper a été condamné à une époque où les systèmes informatisés d’empreintes digitales et les tests ADN n’étaient pas disponibles dans les affaires pénales.

Le juge de district américain Stephen McNamee a écrit dans l’ordonnance de lundi que l’argument des avocats de Hooper était erroné en concluant que de tels tests établiraient automatiquement son innocence.

“Même si les tests médico-légaux établissent ce que le demandeur (Hooper) espère, cela seul n’invalidera pas les autres preuves utilisées pour le condamner”, a écrit McNamee.

McNamee a écrit que l’absence des empreintes digitales de Hooper sur les preuves ne compromettrait pas le témoignage des témoins selon lesquels il avait participé aux meurtres. Il a particulièrement noté le témoignage de l’épouse de Redmond, Marilyn, qui, selon les autorités, avait reçu une balle dans la tête lorsque Hooper et deux autres hommes sont entrés de force dans la maison de Redmond le 31 décembre 1980. Elle a survécu à l’attaque et a témoigné contre Hooper.

Les avocats de Hooper, qui font appel de la décision du juge, ont déclaré dans un communiqué que l’Arizona ne devrait pas aller de l’avant avec le plan d’exécution tant que les tests ne sont pas terminés et que son équipe juridique n’a pas suffisamment de temps pour examiner les preuves.

Ses avocats disent que la description des assaillants par Marilyn Redmond a changé plusieurs fois avant qu’elle n’identifie leur client, qui a déclaré qu’il n’était pas en Arizona à l’époque. Ils ont également soulevé des questions sur les avantages reçus par les témoins qui ont témoigné contre son client, y compris le traitement favorable dans d’autres affaires pénales.

“Pendant 40 ans, M. Hooper a soutenu qu’il avait été reconnu coupable à tort et condamné à mort sur la base de pratiques policières corrompues et de témoignages peu fiables”, a déclaré l’équipe de défense.

Les tribunaux d’État avaient précédemment rejeté la demande de test de Hooper, un juge d’un tribunal inférieur concluant que les preuves impliquant Hooper étaient accablantes.

Deux autres hommes, William Bracy et Edward McCall, ont été reconnus coupables des meurtres mais sont décédés avant que leur condamnation à mort ne puisse être exécutée.

Les autorités affirment que Robert Cruz, qui aurait eu des liens avec le crime organisé, a engagé Hooper, Bracy et McCall pour tuer Pat Redmond, copropriétaire d’une imprimerie. Ils ont déclaré que Cruz voulait reprendre l’entreprise et était mécontent que Redmond ait rejeté ses offres de conclure plusieurs contrats d’impression avec des hôtels de Las Vegas, selon les archives judiciaires. En 1995, Cruz a été acquitté des accusations de meurtre dans les deux cas.

Hooper serait le troisième prisonnier de l’État mis à mort cette année après que l’Arizona ait repris les exécutions en mai, après une interruption de près de huit ans attribuée à la fois à la difficulté d’obtenir des drogues injectables létales et aux critiques selon lesquelles une exécution en 2014 a été bâclée.

Il y a 111 détenus dans le couloir de la mort de l’Arizona et 22 ont épuisé leurs appels, selon le bureau du procureur général de l’Arizona.

Jacques Billeaud, The Associated Press