Le juge lie la date du procès de Trump au Super Tuesday, même les partisans de Biden appellent cela une ingérence électorale

La date a été fixée pour le procès du président Trump à Washington, accusé d’avoir tenté d’annuler les élections de 2020. Le juge a fixé la date du procès au 4 mars 2024, la veille du plus grand jour de primaire politique du calendrier présidentiel.

Les avocats de Trump souhaitaient que le procès ait lieu en avril 2026, affirmant qu’il était nécessaire de traiter l’énorme volume de preuves qu’ils examinent pour ce qu’ils appellent des poursuites sans précédent.

Mais le juge a rejeté la demande, fixant la date du procès juste un jour avant la primaire très regardée du Super Tuesday.

Le juge dans l’affaire, Tanya Chutkanest une personne nommée par Obama, connue pour avoir prononcé de lourdes peines de prison contre les 38 émeutiers du 6 janvier qu’elle a punis.

« Si cette date est respectée, cela signifierait que l’affaire Washington serait la première des quatre affaires pénales contre Trump à être jugée. Elle interviendrait également un jour avant le Super Tuesday, qui est une date cruciale dans le calendrier des nominations présidentielles en raison de le grand nombre de délégués à gagner », a déclaré l’analyste politique d’Associated Press, Eric Tucker.

De nombreux partisans de Trump ont fait valoir que les affaires judiciaires étaient essentiellement politiques et se déroulaient en pleine primaire présidentielle. Et un nouveau sondage de Newsweek révèle qu’une majorité des électeurs démocrates qui ont soutenu le président Joe Biden en 2020 pensent que les enquêtes et les inculpations criminelles contre Trump constituent « une ingérence dans l’élection présidentielle de 2024 ».

Le sondage Newsweek montre que 58 % des électeurs de Biden en 2020 pensent que les accusations constituent une ingérence, contre 27 % qui ne sont pas d’accord.

Dans l’ensemble, 59 pour cent des Américains pensent que les quatre cas constituent une ingérence, contre 19 pour cent qui ne sont pas d’accord.

Le sondage révèle également que 57 % pensent que Trump sera reconnu coupable et emprisonné pour au moins un des quatre actes d’accusation.

