Le juge licencie le juré qui a comparé l’affaire de la mère disparue du Connecticut au complot « Gone Girl »

Un juge a révoqué vendredi un juré dans le procès d’une femme du Connecticut accusée d’avoir aidé son petit ami à dissimuler le meurtre de son ex-épouse, après que le panéliste ait comparé l’affaire au roman et au film « Gone Girl ».

Le juge Kevin Randolph a reçu vendredi matin une note non signée d’un juré du procès de Michelle Troconis, accusant un autre membre du jury d’avoir fait ce commentaire en présence d’autres jurés.

Le juré “a discuté de quelque chose à propos de l’affaire et cela a été diffusé partout sur les réseaux sociaux”, a déclaré Randolph dans la note. « J’ai dit que c’était comme ‘Gone Girl’ – une brève mention. Plusieurs autres jurés ont dit : « Ne discutez pas de cela. » »

Randolph a ensuite quitté la salle d’audience pour interroger les jurés sur ce commentaire. Il a finalement renvoyé le juré, identifié uniquement comme le « juré 186 », qui a reconnu avoir fait le commentaire « Gone Girl », a déclaré le juge.

“Tous les (autres) jurés ont indiqué qu’ils seraient en mesure d’offrir à l’État et à la défense un procès juste et impartial”, a déclaré Randolph après la reprise du procès.

« Gone Girl », un roman de Gillian Flynn de 2012 qui a été transformé en film de 2014 avec Ben Affleck, parle d’une femme qui simule sa propre disparition et de son mari, qui devient un suspect.

Troconis, 49 ans, est accusée de complot en vue de commettre un meurtre et d’autres crimes sur la base d’allégations selon lesquelles elle aurait aidé son petit-ami de l’époque, Fotis Dulos, à dissimuler le meurtre de sa femme, Jennifer Dulos, en 2019. Troconis a plaidé non coupable et a nié toute implication. .

La police pense que Fotis Dulos a attaqué sa femme dans le garage de sa maison à New Canaan, dans le Connecticut, en mai 2019, après qu’elle ait déposé les enfants à l’école. Ensuite, selon les autorités, il est parti dans son propre SUV avec son corps, qui n’a jamais été retrouvé. Fotis Dulos a nié toute implication dans sa disparition. Il s’est suicidé début 2020, peu de temps après avoir été accusé de meurtre.

Le témoignage de vendredi s’est concentré sur ce qui, selon la police, semblait être des taches de sang qui avaient été nettoyées dans le garage de la maison de Jennifer Dulos.

Au moment de sa disparition, Jennifer et Fotis Dulos étaient en pleine procédure de divorce et de garde d’enfants qui limitait son temps avec les enfants. Jennifer Dulos avait quitté la maison familiale à Farmington, dans le Connecticut, et Fotis Dulos y vivait avec Troconis et sa fille.

L’affaire a attiré une large attention et a elle-même fait l’objet d’un téléfilm intitulé « Gone Mom ». Jennifer Dulos, 50 ans, était membre d’une riche famille new-yorkaise dont le père, feu Hilliard Farber, avait fondé sa propre société de courtage. Elle était également la nièce par alliance de la créatrice de mode Liz Claiborne. Fotis Dulos était un constructeur de maisons de luxe originaire de Grèce.

Il s’agit du deuxième cas d’inconduite présumée d’un juré lors du procès. Mercredi après-midi, Randolph rejeté un juré suppléant qui aurait dit « Nous vous aimons » à deux procureurs, tous deux impliqués dans l’affaire, à l’extérieur de la salle d’audience pendant une pause déjeuner. Randolph a déclaré que le commentaire donnait l’impression de favoriser l’accusation.

Le procès compte désormais trois suppléants, ainsi que six jurés réguliers.