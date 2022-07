Le juge lance une poursuite en Arizona sur les limites des fonds de secours contre les virus

PHOENIX (AP) – Un juge a rejeté le procès du gouverneur de l’Arizona Doug Ducey contestant les demandes de l’administration Biden que l’État cesse d’envoyer des millions d’argent de secours fédéral COVID-19 aux écoles qui n’ont pas d’exigences de masque ou qui ferment en raison de COVID-19 épidémies.

L’État a intenté une action en justice plus tôt cette année après que le département du Trésor américain a demandé à Ducey de restructurer le programme de 163 millions de dollars pour éliminer les restrictions qui, selon lui, sapent les recommandations de santé publique ou font face à une demande de remboursement.

Le département du Trésor voulait également des modifications à un programme de 10 millions de dollars créé par Ducey qui donne de l’argent pour les frais de scolarité des écoles privées aux parents si les écoles de leurs enfants ont des mandats de masque.

Dans une décision rendue plus tôt cette semaine, le juge de district américain Steven Logan a conclu qu’il était raisonnable pour l’administration Biden de dire que l’argent ne pouvait pas être dépensé pour des efforts qui compromettraient le respect des directives de prévention du COVID-19. Le juge a déclaré qu’un programme qui exige le non-respect des directives peut aggraver la pandémie et créer plus d’effets négatifs, ce qui va à l’encontre de l’objectif du fonds de secours.

Alors que Ducey a affirmé que l’American Rescue Plan Act n’était pas clair dans les conditions qu’il imposait à l’utilisation de l’argent de secours, le juge a souscrit à l’argument de l’administration Biden selon lequel les utilisations autorisées des fonds en vertu de la loi – et son autorisation pour le département du Trésor d’émettre des réglementations appropriées – informer l’État des conditions associées à l’acceptation de l’argent.

Les avocats de Ducey ont déclaré dans les archives judiciaires que le gouverneur faisait appel de la décision. Le porte-parole de Ducey, CJ Karamargin, a déclaré samedi que le bureau du gouverneur examinait la décision.

Le procès a déclaré que le département du Trésor a créé des restrictions sur les dépenses de l’argent que l’Arizona reçoit en vertu de l’American Rescue Plan Act de son propre chef et sans autorisation légale. Il a demandé à un tribunal de déclarer que les règles du département du Trésor sont illégales et de bloquer en permanence l’application et toute demande de remboursement de l’argent dépensé pour les deux programmes.

Le département du Trésor a commencé à exiger que Ducey modifie les programmes en octobre. Cela faisait partie d’un effort concerté pour forcer l’Arizona et certains autres États dirigés par les républicains qui se sont opposés aux mandats de masque ou utilisaient le financement de la pandémie pour faire avancer leurs propres programmes afin de mettre fin à ces pratiques.

Ducey a rejeté la demande du Trésor le mois suivant, et l’administration Biden a suivi avec une demande formelle de cesser d’utiliser l’argent pour les programmes contestés ou de faire face à des demandes de remboursement ou à la retenue d’argent supplémentaire qu’il devrait recevoir dans le cadre du projet de loi de secours COVID-19 de Biden. .

Il s’agit de deux programmes d’État que le gouverneur républicain a créés l’été dernier pour aider les écoles et les étudiants.

Le programme de subventions Education Plus-Up de l’Arizona fournit un financement de 163 millions de dollars aux écoles des zones à revenu élevé qui ont reçu moins de 1 800 dollars par élève en aide fédérale contre les virus. Les districts qui nécessitent un couvre-visage ou qui ont fermé en raison d’épidémies de virus ne sont pas éligibles.

Un autre appelé COVID-19 Educational Recovery Benefit Program prévoit jusqu’à 7 000 $ pour les parents si l’école de leur enfant nécessite des couvre-visages ou des quarantaines après l’exposition. Il permet aux parents d’utiliser l’argent pour les frais de scolarité des écoles privées ou d’autres frais d’éducation et sa conception reflète le programme de bons scolaires existant de l’État.

Ducey a créé les programmes en partie pour augmenter la pression sur les districts scolaires qui avaient des mandats de masque ou d’autres restrictions COVID-19, affirmant qu’ils nuisaient aux enfants et aux parents qui avaient subi plus d’un an de fermetures d’écoles, d’apprentissage à distance et d’autres restrictions.

The Associated Press