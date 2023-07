Le juge lance le procès « nazi » de Trump contre CNN

Insinuer que l’ancien président était «hitlérien» ne comptait pas comme une diffamation, un juge fédéral a statué

L’ancien président américain Donald Trump a vu son procès contre CNN rejeté vendredi. Trump a affirmé qu’en décrivant ses allégations de fraude électorale en 2020 comme « le gros mensonge » le réseau le comparait à Adolf Hitler, qui a inventé l’expression dans «Mein Kampf».

Trump a demandé des dommages-intérêts de 475 millions de dollars à CNN, arguant que le réseau avait utilisé l’expression « le grand mensonge » pour nuire à sa réputation et à sa carrière politique. En choisissant une phrase si étroitement associée à l’Allemagne nazie, CNN a incité « lecteurs et téléspectateurs à haïr, mépriser, méfier, ridiculiser et même craindre » Trump, a affirmé son équipe juridique.

Trump maintient toujours que le président américain Joe Biden a été frauduleusement élu en 2020, arguant que les responsables démocrates de plusieurs États clés du swing ont compté les bulletins de vote inéligibles et placé des machines à voter défectueuses dans les districts républicains pour donner à Biden l’avantage sur son candidat républicain. Aucune de ses affirmations n’a jamais été étayée devant les tribunaux, et CNN et d’autres médias libéraux ont depuis qualifié les allégations de Trump de « le grand mensonge ».

Avant 2020, l’expression était le plus souvent associée au dictateur nazi Adolf Hitler. Écrivant dans ‘Mein Kampf’ en 1925, Hitler décrivait « le gros mensonge » comme un mensonge si incrédule que ceux qui l’entendent n’ont d’autre choix que d’y croire, car ils « Je ne croirais pas que d’autres puissent avoir l’impudence de déformer la vérité de manière si infâme. » De multiples utilisations de l’expression sont également attribuées au propagandiste nazi Joseph Goebbels.

En savoir plus Trump domine ses rivaux républicains – sondage

Cependant, le juge de district américain Raag Singhal a statué que les références de CNN à la phrase étaient des déclarations d’opinion plutôt que des faits.

« Être » comme Hitler « n’est pas une déclaration de fait vérifiable qui soutiendrait une plainte en diffamation », Singhal a écrit. « Les déclarations de CNN, bien que répugnantes, n’étaient pas, en droit, diffamatoires. »

« La Cour considère que les références nazies dans le discours politique (de quelque côté que ce soit) sont odieuses et répugnantes », a-t-il poursuivi, ajoutant qu’en dépit d’être de mauvais goût, ces références ne « ne donne pas lieu à une inférence plausible que Trump prône la persécution et le génocide des Juifs ».

Le licenciement intervient alors que Trump tente de collecter des fonds pour mener plusieurs batailles juridiques très médiatisées. Trump fait face à des accusations criminelles pour sa mauvaise gestion présumée de documents classifiés, à une mise en accusation imminente par un grand jury pour ses tentatives présumées d’annuler sa défaite électorale de 2020 et à des affaires au niveau de l’État à New York et en Géorgie. L’équipe de campagne de Trump aurait créé un fonds de défense juridique pour couvrir certaines de ses factures juridiques, qui se sont déjà élevées à des dizaines de millions de dollars, a rapporté ABC News dimanche.

Trump soutient qu’en tant que principal candidat républicain à la présidentielle, il est persécuté par le ministère de la Justice du président Joe Biden pour des raisons politiques.