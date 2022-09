Le juge lance la plupart des accusations contre un chercheur du Kansas

Un juge fédéral a annulé mardi trois des quatre condamnations contre un chercheur du Kansas accusé d’avoir dissimulé illégalement des travaux qu’il effectuait dans une université chinoise alors qu’il travaillait à l’Université du Kansas, ne laissant qu’une condamnation pour avoir fait une fausse déclaration sur un formulaire.

Un jury a condamné le chercheur Feng “Franklin” Tao en avril pour trois chefs de fraude électronique et un chef de fausses déclarations. Il a été accusé de ne pas avoir révélé qu’il travaillait pour l’université de Fuzhou en Chine alors qu’il était employé à l’université du Kansas.

Cependant, la juge de district américaine Julie Robinson a statué que les procureurs fédéraux n’avaient pas fourni de preuves suffisantes pour étayer les condamnations pour fraude électronique. Elle a confirmé la condamnation pour fausse déclaration et a rejeté la demande de Tao d’un nouveau procès pour ce chef d’accusation.

Le bureau du procureur américain du Kansas a déclaré mardi qu’il n’aurait aucun commentaire sur la décision de Robinson.

Les procureurs fédéraux ont fait valoir au cours du procès que Tao avait dissimulé son travail en Chine pour frauder l’Université du Kansas, le département américain de l’Énergie et la National Science Foundation. Les agences fédérales avaient accordé des subventions Tao pour des projets de recherche au Kansas.

Les avocats de la défense ont fait valoir que Tao n’était qu’un “travail au noir”. Ils ont dit que Tao avait terminé toutes les recherches pour lesquelles il avait reçu des subventions au Kansas et que son travail en Chine n’était pas illégal car il n’était pas payé pour cela.

Robinson a déclaré que Tao avait été trompeur en ne divulguant pas ses activités à l’Université de Fuzhou, mais il n’y avait aucune preuve que Tao ait reçu de l’argent ou des biens pour le travail, ce qui est nécessaire pour une condamnation pour fraude électronique.

“Pendant la période du stratagème présumé de fraude, Tao a continué à recevoir à juste titre son salaire de KU pour ses services et a continué à effectuer avec succès les recherches requises par le DOE et la NSF dans le cadre de leurs subventions de recherche”, a écrit Robinson.

Elle a déclaré que Tao avait fait une fausse déclaration au Kansas sur une déclaration de conflit d’intérêts qu’il avait soumise à l’université en 2018.

L’affaire contre Tao faisait partie de l’Initiative chinoise du ministère américain de la Justice, un programme lancé en 2018 pour réprimer les efforts de transfert d’idées originales et de propriété intellectuelle des universités américaines vers les institutions gouvernementales chinoises. Le département a mis fin au programme en février au milieu des critiques publiques et de plusieurs poursuites infructueuses.

Tao n’a pas révélé sur les formulaires de conflit d’intérêts qu’il avait été nommé à un programme de talents chinois, le Changjiang Professorship. Dans le cadre de ce programme, il s’est rendu en Chine pour mettre en place un laboratoire et recruter du personnel pour l’Université de Fuzhou, tout en disant aux responsables du Kansas qu’il était en Allemagne.

L’avocat de la défense Peter Zeidenberg a noté lors du procès que Tao avait répertorié son affiliation avec les deux écoles dans certains journaux, suggérant qu’il ne le cachait pas. Il a également noté que l’université avait honoré Tao pour ses efforts de recherche en avril 2019, quelques mois seulement avant son arrestation.

Tao est né en Chine et a déménagé aux États-Unis en 2002. Il a commencé à travailler en août 2014 en tant que professeur associé titulaire au Center for Environmentally Beneficial Catalysis de l’Université du Kansas, qui mène des recherches sur les technologies durables pour conserver les ressources naturelles et l’énergie.

Margaret Stafford, Associated Press