Le juge Ketanji Brown Jackson devient un delta honoraire

Les divas distinguées de Delta Sigma Theta Sorority, Incorporated organisent actuellement leur 56e Convention nationale et annoncent une liste de membres honoraires de poids lourds.

La plus grande organisation de femmes afro-américaines au monde a récemment récompensé sept femmes brillantes avec sa plus haute distinction pour leurs « contributions significatives à la société tout en excellant dans les domaines de leur choix ». Les dames varient des leaders des médias et du sport à la première femme noire à siéger en tant que juge à la Cour suprême des États-Unis.

Les nouveaux membres honoraires de DST sont le juge Ketanji Brown Jackson, la présidente de MSNBC Rashida Jones, l’ex-PDG de BET Debra Lee, la légende de la WNBA Tamika Catchings, l’ambassadrice Bonnie D. Jenkins, le PDG de WBTV Channing Dungey et la PDG de XSI Phyllis Newhouse.

Après avoir été annoncées lors de la convention, les dames ont été accueillies sur les réseaux sociaux avec un message qui disait :

« Nous accueillons ces femmes exemplaires dans notre fraternité bien-aimée avec beaucoup de joie et d’amour! »

Comme vous pouvez l’imaginer, les Deltas du monde entier sont ravis et « OO-OOP » sur les réseaux sociaux tout en accueillant leurs nouvelles sœurs.

L’année dernière, la sororité a accueilli Michelle J. Howard, Abby Phillip, Joy-Ann Reid, le Dr Betty Shabazz, l’ambassadeur Attallah Shabazz, Collette V. Smith et Ledisi en tant que membres honoraires. Angela Bassett, Sheryl Lee Ralph, feu Cicely Tyson et feu Aretha Franklin sont d’autres dames bien connues du cramoisi et de la crème.

Félicitations aux nouveaux membres de DST!