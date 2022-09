WASHINGTON (AP) – La juge de la Cour suprême, Elena Kagan, a averti lundi que les tribunaux avaient l’air politique et perdaient leur légitimité lorsqu’ils renversaient inutilement un précédent et décidaient plus que nécessaire.

S’exprimant moins de trois mois après qu’une majorité conservatrice de cinq juges a annulé la garantie constitutionnelle d’accès à l’avortement de Roe v. Wade, Kagan a déclaré que l’opinion publique sur le tribunal peut être endommagée, en particulier lorsque des changements dans sa composition entraînent de grands changements dans la loi.

Elle a souligné qu’elle ne parlait d’aucune décision particulière ni même d’une série de décisions avec lesquelles elle n’était pas d’accord.

Pourtant, ses remarques étaient similaires aux points soulevés dans les opinions dissidentes qu’elle a écrites ou auxquelles elle a contribué ces derniers mois, y compris dans l’affaire de l’avortement.

“Les juges se créent des problèmes de légitimité… lorsqu’ils s’égarent plutôt dans des endroits où il semble qu’ils soient une extension du processus politique ou lorsqu’ils imposent leurs propres préférences personnelles”, a déclaré Kagan au Temple Emanu-El à New York. L’événement a été diffusé en direct.

Le New Yorkais de 62 ans a adopté un ton différent du juge en chef John Roberts, qui s’est adressé à un rassemblement de juges et d’avocats à Colorado Springs, Colorado, la semaine dernière.

“Le simple fait que les gens ne soient pas d’accord avec une opinion n’est pas une raison pour remettre en question la légitimité du tribunal”, a déclaré Roberts.

Le juge en chef a été un défenseur constant de la légitimité du tribunal contre les plaintes selon lesquelles le tribunal n’est pas très différent des branches politiques du gouvernement.

Mais Kagan a déclaré que le tribunal risquait de nuire à sa propre légitimité lorsque de grands changements dans la loi faisaient suite à des changements dans la composition du tribunal.

Le public a le droit de s’attendre, a-t-elle dit, “à ce que les changements de personnel ne mettent pas tout le système juridique à la trappe”. Kagan a rejoint le tribunal en 2010, nommé par le président Barack Obama.

Trois des juges qui font partie de la majorité conservatrice du tribunal ont été nommés par le président Donald Trump. Ils ont voté pour renverser Roe et ont également imposé des limites aux efforts de l’administration Biden pour lutter contre le changement climatique, élargi les droits des armes à feu et affaibli la séparation entre l’Église et l’État.

Au cours du mandat qui commence le mois prochain, le tribunal relèvera un défi à l’utilisation de la race dans les admissions à l’université, six ans seulement après que le tribunal a réaffirmé l’action positive dans l’enseignement supérieur.

Kagan a également brièvement évoqué la fuite sans précédent du projet d’avis dans l’affaire de l’avortement, affirmant que cela rend le travail des juges beaucoup plus difficile “quand vous pourriez vous réveiller demain matin et qu’il y a un avis en première page des journaux”.

Elle a dit qu’elle ne savait pas si l’enquête que Roberts avait ordonnée en mai avait déterminé la source de la fuite.

Mark Sherman, l’Associated Press