Le juge juge que « Bébé renne » de Netflix n’était pas une « histoire vraie »

Un juge a statué vendredi que l’émission Netflix « Baby Reindeer » n’était pas à la hauteur de sa réputation d' »histoire vraie », permettant à la vraie « Martha » de poursuivre son procès en diffamation.

La femme, Fiona Harvey, a allégué que la série, créée par Richard Gadd, laissait faussement entendre qu’elle avait agressé sexuellement Gadd et lui avait arraché les yeux, et qu’elle avait été envoyée en prison pour l’avoir traqué.

Netflix a déposé une requête pour rejeter la poursuite en juillet. Pour sa défense, Gadd a révélé qu’Harvey l’avait traqué pendant des années alors qu’il travaillait dans un pub londonien, lui pinçait parfois les fesses et lui avait envoyé des milliers d’e-mails et de messages vocaux inquiétants. Il l’a finalement dénoncée à la police et a reçu un « avertissement de harcèlement » – bien qu’elle n’ait pas été poursuivie pénalement ni envoyée en prison.

Dans son décision vendredile juge Gary Klausner a noté que la série s’ouvre sur la phrase « Ceci est une histoire vraie », invitant le spectateur à considérer ce qui suit comme un fait. Mais il a constaté que le comportement de Martha dans la série est bien pire que ce dont Harvey est accusé dans la vraie vie.

« Il y a une différence majeure entre le harcèlement et être reconnu coupable de harcèlement par un tribunal », a écrit le juge. « De même, il existe des différences majeures entre des attouchements inappropriés et une agression sexuelle, ainsi qu’entre bousculer et arracher les yeux d’autrui. Bien que les actions présumées du plaignant soient répréhensibles, les déclarations des défendeurs sont d’un degré encore pire et pourraient produire un effet différent dans l’esprit du spectateur.

Harvey n’a jamais été nommée dans l’émission, bien que les détectives en ligne aient rapidement pu l’identifier sur la base du fil d’Ariane numérique.

Gadd était un aspirant comédien lorsqu’il travaillait au pub Hawley Arms et a déclaré que la série Netflix était basée sur son expérience là-bas. Mais il a également déclaré que ce spectacle et la pièce de théâtre sur laquelle il était basé étaient tous deux des fictions et n’étaient pas destinés à être un « récit battement par battement » des événements.

Le temps du dimanche signalé en juin, Gadd avait des réserves quant à l’inclusion de la phrase « Ceci est une histoire vraie », mais qu’elle avait été incluse à la demande de Netflix. Le juge a noté cet article dans sa décision, arguant qu’il pourrait montrer une « véritable malveillance » – c’est-à-dire que Netflix savait que la série était fictive, mais a consciemment choisi de la représenter autrement.

Klausner a rejeté les réclamations d’Harvey pour négligence, violation de ses droits de publicité et dommages-intérêts punitifs. Mais le juge lui a permis de poursuivre une allégation de détresse émotionnelle intentionnelle, qui s’applique à de fausses déclarations « extrêmes et scandaleuses ».

« Il semble qu’un téléspectateur raisonnable pourrait comprendre que les déclarations concernant Martha concernent la plaignante », a écrit le juge. « La série déclare que le demandeur est un criminel reconnu coupable qui a agressé sexuellement et violemment Gadd. Ces déclarations peuvent atteindre le niveau d’une conduite extrême et scandaleuse.