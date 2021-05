Le juge Judy hésite à dépenser de gros chèques de paie pour cette raison LOL

Lors de notre entretien en milieu de matinée, la juge Judy Sheindlin, qui est connue pour avoir brutalement éteint les absurdités de la salle d’audience sur «Judge Judy», semble presque tranquille. Elle raconte calmement qu’elle «se sent bien», prenant note du ciel bleu et des arbres verts visibles de sa maison dans le Connecticut.

Sheindlin, 78 ans, dit qu’elle a remarqué une baisse d’énergie depuis la création de « Judge Judy » en avril après 25 saisons. (Le dernier nouvel épisode original est actuellement prévu pour être diffusé le 23 juillet, bien que la date soit sujette au changement.) La série qui a débuté en 1996, permet à de vraies personnes de travailler sur les écarts de petites créances.

«Je pense que je suis plus énergique quand je travaille, et en ce moment, je suis en quelque sorte entre deux emplois», dit Sheindlin en riant. Son nouveau programme (qui n’a pas encore été officiellement intitulé) avec Amazon Studios sera diffusé sur son service de télévision gratuit IMDb et commencera sa production à la mi-juillet. Bien qu’une date de première n’ait pas été annoncée, la juge dit qu’elle envisage d’abandonner sa robe noire classique. Sheindlin dit « nous pouvons essayer une couleur différente » mais garde des idées pour elle-même car « cela enlèverait la surprise ».

Sheindlin a été approchée pour amener son travail sur le petit écran dans les années 90, à la suite d’un profil de «60 minutes» sur son passage devant le tribunal de la famille diffusé en 1993, et de son livre «Don’t Pee on My Leg and Tell Me It’s Raining» publié en 1996.

Plus de 25 ans en tant que «juge Judy», elle dit que son zèle pour le travail ne s’est pas estompé. «J’étais aussi enthousiaste et rigoureuse dans le dernier cas que j’ai enregistré qu’au début», dit-elle. Le dernier jour, elle n’était pas triste. Elle a réfléchi à son mandat comme « un travail bien fait » et a anticipé son nouveau spectacle.

« Je pense que l’une des raisons pour lesquelles je n’ai pas pleuré est que je n’allais pas dans un vaste inconnu », dit-elle. « Je n’allais pas faire une émission de cuisine. J’allais faire exactement ce que je faisais, exactement ce que je fais, mais dans un format différent. »

Nous nous sommes assis avec la justice pour parler de son passage sur «Judge Judy», de son nouveau programme et de son personnage dans la salle d’audience. Cette interview a été modifiée pour plus de clarté et de longueur.

Question: Que retenez-vous du pilote « Judge Judy »?

Judy Sheindlin: Je me souviens que quelqu’un essayait alors de m’introduire dans une sorte d’emporte-pièce (moule). Ils avaient vu les «60 minutes», et ils pensaient que l’approche qu’ils avaient vue en «60 minutes» pouvait être presque une caricature, et je ne suis pas une caricature de cette personne, je suis cette personne. Donc, les cas qu’ils m’ont amenés pour faire le pilote n’étaient pas authentiques, et je ne pouvais pas réagir à des choses qui n’étaient pas authentiques. Parce que quand j’essaie de comprendre la vérité d’un cas, et qu’il n’y a vraiment pas de vérité, je ne peux pas travailler. Alors ils ont pris de petits extraits du pilote et ont créé une bobine de grésillement, avec une cassette « 60 Minutes » et l’ont vendu.

Q: Le personnage « Judge Judy » est-il celui que vous êtes en dehors de la salle d’audience?

Sheindlin: Parfois je suis cette personne, parfois je suis un peu caméléon. Je peux vraiment changer avec mon environnement, mais si je dois revenir au personnage de « Judge Judy », je le trouve très rapidement.

Q: Quand sort-il?

Sheindlin: Je peux me glisser dedans quand quelqu’un pisse sur ma jambe et me dit qu’il pleut. Comme un mécanicien, ou quelqu’un qui veut me montrer quelque chose dont je n’ai pas besoin, ou quelqu’un qui essaie de me donner de la désinformation, ou de dissimuler la vérité, parce que c’est ainsi qu’ils font des affaires, quelle que soit l’entreprise. Et c’est généralement le secteur où les femmes ne sont pas censées avoir du tout d’expertise.

Q: Pourquoi pensez-vous que votre émission est si populaire?

Sheindlin: Je pense qu’il y a suffisamment de gens qui trouvent encore du réconfort dans le fait que de bons gars arrivent en tête dans un différend judiciaire. Je pense que mon message est le même depuis 25 ans, devant ce tribunal, et 25 ans devant le tribunal de la famille: vous devez assumer personnellement la responsabilité de ce que vous faites, de ce que vous faites de vous-même et des choix que vous faites. Et vous pouvez faire des erreurs, tout le monde fait des erreurs – ils sont humains. Mais ce que vous n’êtes pas censé faire, c’est couvrir ces erreurs et blâmer quelqu’un d’autre.

Q: Lors de la détermination du nombre que vous vouliez pour votre salaire, qu’avez-vous pris en compte? (Forbes rapporte qu’à partir de 2012, le concert de Sheindlin « Judge Judy » lui a versé un salaire annuel de 47 millions de dollars, avant impôts.)

Sheindlin: Après des années – parce que vous ne pouvez pas faire ça tout de suite – j’ai compris ce que le programme rapportait à l’entreprise, et je me suis dit: « Quelle en serait une juste proportion pour moi? »

Q: Quand il s’agit de connaître votre valeur et de la demander, avez-vous déjà été nerveux?

Sheindlin: Je pense que j’étais nerveux et excité. J’étais enthousiasmé parce que dans n’importe quel travail où vous travaillez et que vous sentez que votre contribution à l’entreprise dépasse votre rémunération, cela vous donne un sentiment négatif. Ce que mon programme rapportait à l’entreprise était certainement bien connu – à la fois des frais de licence et de la publicité – et je pensais que je devrais être davantage un partenaire dans ce domaine puisque je fournissais cette ressource.

Q: Certes, c’est la plus moche de mes questions salariales, mais je pense qu’il est courant de fantasmer sur ce que l’on ferait avec un gros salaire. Quelle est votre activité préférée?

Sheindlin: Cela change au fil des années. Au début, surtout venant d’un jour de paie de la fonction publique, ce qui n’était pas mal, mais juste d’un jour de paie régulier, alors que vous aviez tellement plus d’argent, vous y alliez et vous achetiez des choses pour vous et pour votre famille. Maintenant, deux choses se produisent: puisque je peux vraiment acheter ce que je veux, je trouve que je ne veux pas tant que ça. Je peux aller dans un magasin et dire: « C’est bien, mais en ai-je vraiment besoin? » Mon placard est plein de choses qui vont parfaitement bien, qui ont peut-être cinq ans, mais qui font toujours l’affaire.

Ce n’est pas seulement que vous en voulez moins, mais en vieillissant, ma grand-mère avait l’habitude de dire: «Un manteau de vison est plus beau sur un 30 ans que sur un 60 ans, mais un 30 ans. vieux ne peut pas se le permettre. » Et je pense qu’une partie de cela est vraie. Vous pouvez acheter un nouveau collier, mais les caractéristiques physiques d’une femme changent au fil des ans. Donc, le collier est peut-être tout aussi beau, mais votre cou n’est pas aussi beau qu’il l’était quand vous aviez 30 ans (rires).

Q: Que pouvez-vous me dire sur votre nouveau programme et son format?

Sheindlin: Je ne peux pas vous le dire, car cela doit être un peu une surprise. Ce sera différent, et il aura toujours le confort de la recherche de la vérité. Je suis toujours le seul juge, mais ce sera différent.

J’ai hâte de commencer une nouvelle carrière. J’ai commencé une nouvelle carrière à 52 ans et commencer une nouvelle carrière à 78 ans devrait dire à toutes ces personnes qui ont l’impression: « Je ne veux pas vraiment arrêter de travailler, j’aime travailler » que vous ne devriez pas arrêter tant que vous n’êtes pas fatigué de travail.

