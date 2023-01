Le juge John Hodgman sur la dissimulation des parties brisées de notre passé

Déborah écrit : Mes parents m’ont donné leur ancien service à thé. L’une des tasses a une anse cassée. Quand je l’affiche, je tourne la poignée cassée vers le mur. Ma fille n’arrête pas de déplacer la tasse cassée vers l’avant et vers le centre. Elle dit que cela lui rappelle comment sa grand-mère a fait utiliser cette tasse à son grand-père, car c’est lui qui l’a cassée. S’il vous plaît, ordonnez-lui de laisser tomber.

Je suppose qu’il existe une version de cette histoire dans laquelle votre père a toujours été humilié par la tasse cassée. Si c’est le cas, j’ordonne à votre fille de l’arrêter. Mais vraiment, je ne veux pas, car ce qu’elle fait est hilarant et plus significatif, narratif. Cette tasse raconte une histoire sur votre famille. Les autres ne sont que des collectionneurs de mouches mortes. Je vous dis d’aller de l’avant et de continuer à essayer de cacher les parties brisées du passé et d’accepter que votre fille continue de les révéler. C’est aussi une histoire de famille. A propos de toutes les familles, vraiment.