Le juge Jackson, un ancien légiste, revient à une Cour suprême transformée

C’est l’estimation habituelle. “Un intellect si extraordinaire que Brandeis a dit qu’il lui a fallu quatre ou cinq ans pour sentir qu’il comprenait les problèmes jurisprudentiels de la cour”, a écrit le juge Felix Frankfurter à propos du juge Louis D. Brandeis, qui a siégé à la cour de 1916 à 1939.

Mais l’expérience de la juge Jackson en tant que juriste pourrait accélérer son acclimatation. Six des 10 juges qui étaient autrefois des greffiers de la Cour suprême siègent à la cour actuelle : le juge en chef Roberts et les juges Jackson, Elena Kagan, Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh et Amy Coney Barrett.

Pourtant, le tribunal que le juge Jackson connaissait en 2000 était un endroit différent, même si à l’époque comme aujourd’hui, il était dominé par des personnes nommées par les républicains. En effet, il était en ce sens encore plus déséquilibré, avec sept juges nommés par les présidents républicains plutôt que les six actuels.

Mais les affiliations partisanes des juges à cette époque ne prédisaient pas de manière fiable leurs votes.

Deux des membres du tribunal nommés par les républicains – les juges John Paul Stevens et David H. Souter – étaient des libéraux. Deux autres – les juges Sandra Day O’Connor et Anthony M. Kennedy – étaient des modérés qui penchaient à droite. Seuls les trois autres – le juge en chef William H. Rehnquist et les juges Thomas et Antonin Scalia – étaient des conservateurs convaincus.

Cela signifiait que les deux personnes nommées par les démocrates du tribunal – les juges Breyer et Ruth Bader Ginsburg – étaient très bien dans le mélange d’un tribunal qui pouvait être imprévisible. La juge Jackson, même si elle fera partie d’une aile libérale composée de trois membres, aura moins de marge de manœuvre.