Le juge interroge les responsables de l’Alabama sur le processus d’injection létale

MONTGOMERY, Ala. (AP) – Un juge fédéral a interrogé mercredi des responsables de l’Alabama sur les procédures d’injection létale de l’État – y compris le nombre de «coups» d’aiguilles trop nombreux – après des problèmes d’accès aux veines lors des deux dernières exécutions prévues de l’État.

Le juge de district américain R. Austin Huffaker, Jr. a posé les questions lors d’une audience dans le cadre d’un procès intenté par Kenneth Eugene Smith, qui cherche à bloquer sa prochaine exécution le 17 novembre. Ses avocats ont signalé des problèmes lors des récentes injections létales. L’Alabama a annulé une injection létale le mois dernier après avoir eu du mal à accéder aux veines du détenu de 351 livres (159 kilogrammes), et des groupes de défense ont allégué qu’une exécution en juillet, effectuée après un long délai, avait été bâclée.

Huffaker a demandé à un avocat de l’État à quel point la recherche d’un filon était impactée par l’interdiction constitutionnelle des peines cruelles et inhabituelles.

« C’est 10 coups ? Est-ce 11 ? Est-ce 100 ? Est-ce une heure ? … Qu’est-ce que c’est?” a demandé Huffaker. Il a également demandé quand l’État prend-il la décision d’interrompre une injection létale lorsqu’il y a des problèmes pour obtenir une connexion veineuse.

Robert Anderson, du bureau du procureur général de l’Alabama, a déclaré que le commissaire et le directeur de la prison d’État sont chargés de décider quand annuler une exécution.

Huffaker a également demandé au commissaire de la prison d’État de préciser quand l’État sera prêt à utiliser l’hypoxie à l’azote, une méthode d’exécution que l’État a autorisée mais jamais utilisée. Huffaker a déclaré que l’État lui avait dit différentes choses à différents moments, notamment en suggérant une fois qu’il pourrait être prêt pour l’exécution du mois dernier – une suggestion qui s’est avérée fausse.

“Il est en cours d’élaboration mais nous n’avons pas de protocole à ce stade”, a déclaré le commissaire des services correctionnels de l’Alabama, John Hamm, au juge.

Anderson a ajouté que l’Alabama tentait de développer les premières procédures du pays pour l’exécution par hypoxie à l’azote, c’est donc une entreprise compliquée et difficile d’estimer un temps précis.

Smith, 57 ans, devrait être exécuté par injection létale au centre correctionnel de Holman le 17 novembre après avoir été reconnu coupable du meurtre pour compte d’autrui en 1988 d’Elizabeth Dorlene Sennett, une grand-mère de 45 ans et épouse du pasteur.

L’avocat de Smith, Robert Grass, a déclaré que la procédure d’injection létale de l’Alabama crée le «risque intolérable de châtiments cruels et inhabituels». Il a également déclaré que l’État avait gardé une grande partie du processus entourée de secret, y compris l’identité et les qualifications des personnes qui connectent la ligne IV au détenu. Grass cherche à obtenir des enregistrements d’exécutions récentes et à interroger les membres de l’équipe d’exécution.

L’Alabama demande au juge de rejeter le procès de Smith, arguant que les tribunaux ont longtemps confirmé la constitutionnalité de l’injection létale.

L’Alabama a annulé le mois dernier l’injection mortelle d’Alan Miller après avoir été incapable d’accéder à ses veines. L’État était confronté à un délai de minuit pour lancer l’exécution. Miller a déclaré dans un dossier au tribunal que le personnel de la prison l’avait piqué avec des aiguilles pendant plus d’une heure alors qu’ils tentaient de trouver une veine. Les avocats de Miller luttent contre les efforts de l’État pour lui demander une nouvelle date d’exécution.

L’exécution en juillet de Joe Nathan James Jr. a eu lieu trois heures après que la Cour suprême des États-Unis a déclaré que l’État pouvait continuer. L’État a reconnu que l’établissement de la ligne intraveineuse a pris plus de temps que prévu. Cependant, Reprieve US Forensic Justice Initiative, un groupe de défense des droits humains qui s’oppose à la peine de mort, a maintenu que l’exécution avait été bâclée.

Des témoins d’une autopsie privée ont déclaré que le corps de James montrait des preuves que les autorités avaient tenté d’effectuer une “coupe”, une procédure dans laquelle la peau est ouverte pour permettre une recherche visuelle d’une veine. Ils ont également émis l’hypothèse qu’il aurait peut-être reçu une injection de sédatif. L’État a déclaré qu’une “réduction” ne faisait pas partie de leur protocole et que James n’était pas sous sédation.

Hamm, s’exprimant sous serment, a déclaré mercredi au juge que lors de l’exécution de Smith, l’État n’utiliserait pas de procédure de “réduction” et ne donnerait aucune sorte de sédatif.

