Le juge gronde l’équipe juridique de Trump et laisse le procès de James se poursuivre

Un avocat du bureau de Mme James, Kevin Wallace, a encouragé le juge à imposer des sanctions, qui auraient très probablement pris la forme d’amendes pour les avocats de M. Trump. M. Wallace a déclaré que certains des arguments manquaient de base juridique de bonne foi et semblaient “calculés pour retarder la procédure”.

Vendredi, le juge Engoron a écrit que “ce tribunal (et au moins deux autres) a fermement rejeté l’argument de la” chasse aux sorcières “.” En fin de compte, cependant, il a décidé de ne pas imposer de sanctions, “que le tribunal estime inutiles, après avoir fait valoir son point de vue”.

Dans sa poursuite, Mme James dit que M. Trump, Ivanka et ses fils Donald Trump Jr. et Eric ont menti aux prêteurs et aux assureurs sur la valeur des actifs de l’ancien président. Ils l’ont fait, selon la poursuite, pour obtenir des conditions de prêt favorables et des primes d’assurance inférieures.

“Le nombre de valeurs d’actifs grossièrement gonflées est stupéfiant, affectant la plupart sinon la totalité des biens immobiliers d’une année donnée”, indique le procès.

Le juge a prévu un procès début octobre, quelques mois seulement avant le début des primaires présidentielles de 2024, bien que les parties pourraient chercher à régler l’affaire avant cette date.

Le juge Engoron a présidé le litige pendant des années – supervisant d’abord une bataille interminable sur les efforts de Mme James pour recueillir des preuves auprès de M. Trump et de son entreprise, et s’occupant maintenant de la poursuite elle-même – et a parfois exprimé son exaspération envers M. Trump. et ses avocats. En avril, il a méprisé M. Trump pour ne pas s’être conformé à une assignation à comparaître de Mme James.

En novembre, après que Mme James a poursuivi M. Trump et sa famille, le juge Engoron a nommé Barbara S. Jones, une ancienne juge fédérale, en tant que contrôleur indépendant chargé de superviser l’utilisation par l’organisation Trump de ses états financiers annuels – dans lesquels, le procureur général dit dans son procès, l’entreprise avait surévalué ses actifs. Mme Jones surveillera également toute restructuration d’entreprise ou la “dissipation de l’un des actifs importants”, a déclaré le juge Engoron dans une ordonnance antérieure.