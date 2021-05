Le juge Gary Mehigan de Masterchef Australie raconte avoir mangé du Chole Bhature à Delhi, espère que l’Inde se rétablira bientôt

Alors que l’Inde connaît une augmentation sans précédent des cas de Covid-19, des dons, des vœux et des prières affluent de partout dans le monde. Alors que l’actrice Priyanka Chopra Jonas a récemment mis en place une collecte de fonds, l’ancien joueur de cricket pakistanais Shoaib Akhtar a exhorté ses fans et ses partisans à soutenir l’Inde. La chanteuse hollywoodienne Mary Millben a également demandé au président américain Joe Biden d’étendre son aide à l’Inde et maintenant l’ancien juge de MasterChef Australia, le chef Gary Mehigan, a publié un message sur Facebook rappelant ses bons moments à Delhi et a parlé de la crise à laquelle l’Inde est actuellement confrontée.

Gary a partagé un clic de lui-même en dégustant une assiette de nourriture de rue adorable, Chole Bhature, dans la capitale nationale. Parallèlement à la photo, il a écrit un message émouvant, exprimant son inquiétude face à la crise dévastatrice dans le pays. À travers son message, qu’il a également partagé sur sa page Instagram, il a exprimé son amour pour la cuisine indienne et a raconté son lien avec le pays, évoquant les merveilleux souvenirs qu’il avait faits lors de sa visite. Il se souvenait de tous ses bons amis en Inde, espérait qu’ils allaient bien et a demandé à tout le monde de rester en sécurité.

Le célèbre chef australien a été l’un des trois juges de MasterChef Australia pendant 12 ans. Son passage dans l’émission a pris fin après la saison 11, mais on se souvient toujours de lui pour ses commentaires positifs, sa nature joviale et ses véritables conseils aux concurrents.

Gary anime également une émission intitulée Masters of Taste, où il voyage à travers l’Inde, se mêle aux familles qui cuisinent et se régalent de spécialités régionales traditionnelles. Il a souvent exprimé son amour ardent pour la cuisine indienne, en particulier le dosa et le poisson moilee.

Lors d’une récente interaction avec L’Indian Express, le juge populaire MasterChef Australia a parlé des ingrédients inhabituels, des nouvelles saveurs et des techniques qui rendent les cuisines indiennes addictives. Il a cependant admis que le monde est malheureusement assez lent lorsqu’il s’agit d’accepter l’idée de la cuisine indienne régionale.

