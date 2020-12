Un juge du Connecticut appelle à une nouvelle audience pour déterminer si la mère de cinq enfants disparue Jennifer Dulos est décédée afin que la succession de son ancien mari décédé puisse accéder à près de 200 000 $ dans son compte de retraite.

Jennifer Dulos, 50 ans, a disparu le 24 mai 2019 après avoir laissé tomber ses cinq enfants à l’école.

En janvier, la police a accusé son mari, Fotis Dulos, d’avoir tué sa femme à l’intérieur de sa maison de New Canaan et de s’en aller avec son corps, qui n’a jamais été retrouvé.

Il s’est suicidé plus tard ce mois-là alors qu’il faisait face à des meurtres, des enlèvements et d’autres accusations dans la disparition de sa femme.

Vendredi, la juge d’homologation Evelyn Daly a appelé à une audience en personne le 10 février, un jour après l’expiration des ordonnances exécutives de l’État imposant des restrictions aux coronavirus sur les activités des tribunaux.

Daly a été invité à déterminer si Dulos est décédée afin que la succession de son ex-mari Fotis puisse accéder à son compte de retraite individuel de 194000 $, selon le Stamford Advocate.

La décision de Daly sera historique dans l’État du Connecticut, où aucune personne disparue depuis moins de sept ans n’a été déclarée morte.

La police affirme que les preuves montrent que Jennifer a été victime d’une « agression physique grave » dans le garage de la maison de New Canaan le jour de la disparition et du sang a été retrouvé dans le garage.

Jennifer et Fotis étaient mêlées à un divorce acharné et à une bataille juridique pour la garde de leurs enfants au moment de sa disparition.

Lors d’une audition en octobre, les avocats de la succession Fotis et de la famille de Jennifer ont demandé à la mère disparue d’être déclarée morte.

Lors de cette audience, la juge Daly a déclaré qu’elle avait besoin de plus de temps et d’entendre plus de preuves.

La succession de Fotis Dulos est considérée comme «insolvable» avec la mère de Jennifer Dulos, Gloria Farber, qui s’occupe des cinq enfants Dulos depuis la disparition de leur mère.

Farber doit près de 2 millions de dollars dans un procès qu’elle a remporté pour des prêts commerciaux impayés que sa famille a consentis à Fotis et à sa société de développement immobilier, Fore Group.

Vendredi, la juge d'homologation Evelyn Daly a appelé à une audience en personne le 10 février, un jour après l'expiration des décrets de l'État imposant des restrictions aux coronavirus sur les activités des tribunaux.

L’avocat Christopher Hug, l’administrateur de la succession de Fotis Dulos, a demandé au juge Daly de renoncer à la période d’attente normale de sept ans pour déclarer une personne disparue décédée, au motif qu’il ne pouvait pas accéder à certains fonds pour payer les créanciers de la succession à moins qu’il ne soit déterminé que Jennifer est décédée. avant son mari.

Il a également cité que Dulos devrait être déclaré mort sur la base des informations contenues dans les mandats d’arrêt qui indiquent que Fotis a démembré Jennifer.

Il a également fait référence aux déclarations du médecin légiste en chef de l’État, James Gill, qui a examiné les preuves rassemblées par la police et a déterminé que Jennifer avait probablement subi des blessures lors d’une attaque qui ne pouvaient survivre sans intervention médicale immédiate.

Lors de cette audience, Gloria Farber a également demandé la clôture de la déclaration de décès.

Michelle Troconis, la maîtresse de Fotis (à gauche), et son ami Kent Mawhinney (à droite), ont été accusés de complot en vue de commettre un meurtre

Son avocat, Richard Weinstein, a déclaré: « Plus tôt nous pourrons fermer la propriété de Dulos, mieux ce sera pour tout le monde. La tragique vérité de la question est que Jennifer Dulos est morte.

Selon les mandats d’arrêt, Fotis aurait utilisé la camionnette d’un employé pour se rendre à New Canaan où il « attendait » que Jennifer rentre chez elle après avoir déposé leurs enfants à l’école.

Plus tard dans la nuit, lui et sa petite amie de l’époque, Michelle Troconis, ont été vus en vidéo de surveillance. Il aurait été vu en train de jeter des sacs qui contenaient plus tard le sang et les vêtements de Jennifer.

La petite amie de Fotis, Michelle Troconis, et son ami avocat, Kent Mawhinney, ont été arrêtés pour complot en vue de commettre un meurtre.

Troconis fait également face à des accusations de falsification de preuves en relation avec le meurtre de Jennifer.