Le juge fixe une date limite pour la défense d’alibi de Bryan Kohberger dans les meurtres de l’Université de l’Idaho – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) — Un juge de l’Idaho a donné vendredi aux avocats de Bryan Kohberger trois semaines pour présenter des preuves de l’alibi du tueur accusé s’il envisage de l’utiliser comme défense.

L’État a fait valoir que Kohberger devait fournir le lieu exact où il se trouvait la nuit du meurtre de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho l’année dernière et de tout témoin pouvant étayer l’affirmation de l’accusé selon laquelle il était sorti seul en voiture cette nuit-là.

Son équipe de défense a soutenu que « M. Kohberger a depuis longtemps l’habitude d’aller seul en voiture. Souvent, il allait faire des promenades en voiture la nuit. Il l’a fait tard le 12 novembre et jusqu’au 13 novembre 2022. M. Kohberger ne prétend pas être à un endroit précis à une heure précise.

Kohberger fait face à quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré lors de la mort, le 13 novembre, de Kaylee Goncalves et Madison Mogen, 21 ans, et de Xana Kernodle et Ethan Chapin, 20 ans, qui ont été mortellement poignardés dans leur maison hors campus à Moscou, Idaho.

Un plaidoyer de non-culpabilité a été inscrit au nom de Kohberger. Les procureurs requerront la peine de mort, selon des documents judiciaires.

Les procureurs ont d’abord soumis au tribunal que l’alibi était trop vague, arguant que Kohberger devait fournir des témoins et des lieux spécifiques, afin qu’ils puissent être prêts à les contre-interroger.

Lors de l’audience de vendredi, le procureur du comté de Latah, Bill Thompson, a déclaré que l’État n’avait pas assez de temps pour préparer une liste de témoins susceptibles de parler de l’alibi de Kohberger.

« La position de l’État, à ce stade, est que nous accepterons ce que l’accusé a dit, qu’il conduisait. … Nous sommes disposés à accepter cela, avec une ordonnance de ce tribunal interdisant à la défense d’offrir des preuves de tiers, que ce soit par interrogatoire direct ou contre-interrogatoire, à l’appui de l’alibi allégué par l’accusé.

Le juge John Judge a statué que Bryan Kohberger avait jusqu’au 8 septembre pour soumettre des témoins pour son alibi. Le juge a également établi le 2 octobre comme date de début du procès, rejetant une demande de la défense de suspendre la procédure pour enquêter sur d’éventuels problèmes de procédure avec le grand jury.

Une grande partie de l’audience de vendredi a impliqué la discussion d’une requête de la défense liée à une demande visant à obliger l’État à divulguer des profils ADN. L’équipe de la défense a présenté des experts en ADN comme témoins. Le juge ne s’est pas prononcé sur cette requête.

Les requêtes de l’accusation sont liées à l’alibi ; protéger la divulgation des informations des personnes impliquées dans l’enquête de généalogie génétique ; questions sur le calendrier du procès et le droit de Kohberger à un procès rapide ; et une demande de fixer des délais pour les questions préalables au procès.

La preuve dans l’affaire

Les déclarations d’un témoin survivant et d’autres éléments de preuve ont conduit les enquêteurs à croire que les meurtres avaient eu lieu entre 4 heures du matin et 4 h 25, selon des documents judiciaires. Il n’y avait aucun signe d’effraction, selon la police.

Le meurtre a suscité la peur dans la paisible ville universitaire et a conduit à des semaines de spéculations sur l’identité du meurtrier. Kohberger, un étudiant diplômé en criminologie à la Washington State University voisine, a été arrêté sept semaines plus tard au domicile de ses parents en Pennsylvanie.

Les autorités ont commencé à concentrer leur enquête sur Kohberger après avoir appris qu’il était le propriétaire enregistré d’une Hyundai Elantra blanche similaire à celle vue dans les images de surveillance près de la scène du crime, selon un affidavit de cause probable publié en janvier. Son apparence correspondait également à la description du suspect par un colocataire survivant, notant spécifiquement sa taille, son poids et ses sourcils broussailleux, selon l’affidavit.

D’autres éléments de preuve énumérés dans l’affidavit comprenaient des enregistrements téléphoniques montrant que le téléphone de Kohberger s’était trouvé près du domicile des victimes au moins une douzaine de fois depuis juin. Les enregistrements montrent également le téléphone près du site des meurtres quelques heures plus tard, entre 9 h 12 et 9 h 21, indique le document.

De plus, l’ADN de Kohberger était une « correspondance statistique » avec l’ADN prélevé sur la gaine d’un couteau trouvé sur les lieux du crime, selon des documents judiciaires déposés par les procureurs.

The-CNN-Wire & © 2023 Cable News Network, Inc., une société Time Warner. Tous droits réservés.

