Le juge fixe la caution d’un homme de Harvard à 750 000 $ dans une récente affaire de batterie – Shaw Local

Un juge du comté de McHenry a fixé mercredi la caution d’un homme de Harvard à 750 000 $ dans une affaire de batterie domestique pour délit résultant d’un incident samedi soir à son domicile.

Les procureurs cherchaient à porter la caution de Randall B. Little à 1 million de dollars, selon une requête déposée au palais de justice du comté de McHenry.

Jusqu’à son arrestation samedi, Little, 59 ans, était sous caution provisoire pour la tentative de meurtre de deux adjoints du shérif du comté de McHenry le 1er avril 2022.

Le procureur adjoint de l’État, Brian Miller, a déclaré mercredi devant le tribunal qu’un témoin à la maison samedi avait déclaré à la police qui était arrivée en réponse à l’appel au 911 que Little faisait des déclarations telles qu’il voulait « tirer sur les gens » et voulait « tirer sur tout le monde ».

Il a également déclaré qu’il quitterait son domicile dans un sac mortuaire cette nuit-là et qu’il sentait l’alcool lorsqu’il a été arrêté par les députés, a déclaré Miller.

Avant que les députés n’arrivent au domicile ce soir-là, ils ont été informés que Little avait auparavant menacé de tuer des policiers s’ils venaient chez lui, selon la requête visant à augmenter sa caution.

Miller a également déclaré qu’un témoin a déclaré que Little se tenait près de la police cette nuit-là, il les appelait des noms et disait en référence à l’incident de 2022 qu’il « avait eu le culot de se dresser contre eux » et son « seul regret est de ne pas les avoir abattus ». la dernière fois », a déclaré Miller.

La plainte ne mentionne pas que Little avait une arme à feu lors de l’incident de samedi et dans le cadre de son affaire de 2022, il a dû renoncer à toutes les armes à feu, a noté la juge Tiffany Davis. Mais le juge a également déclaré qu’il ne devait pas commettre de nouveaux crimes dans le cadre de sa libération provisoire.

Selon la plainte, Little est accusé d’avoir tiré les cheveux d’une parente et de l’avoir frappée, lui laissant les yeux meurtris.

Miller a déclaré qu’après que la femme ait été examinée par des médecins, ils ont découvert que son nez était cassé.

Little est accusé de deux chefs de batterie domestique pour délit de classe A.

L’avocat de Little, le défenseur public adjoint Matthew Feda, a déclaré que Little souffrait de nombreux problèmes de santé pour lesquels il devait pouvoir consulter un médecin. « Le dernier endroit où il doit être est » dans la prison du comté.

Feda s’est opposé à toute modification du lien de Little, affirmant qu’il est présumé innocent de toutes les accusations. Feda a également déclaré que Little n’avait manqué aucune date d’audience depuis qu’il était sous caution.

S’il devait déposer la caution requise et être libéré, Davis a accepté la requête de Miller et a déclaré qu’il ne devrait avoir aucun contact avec la victime présumée; s’abstenir d’alcool, de drogues et de THC; et porter un bracelet SCRAM. Il doit également se soumettre à des dépistages hebdomadaires de drogue et d’alcool.

Davis a également constaté que Little est une menace pour la femme, la police et la communauté.

Little a été libéré de la prison du comté pour l’affaire de 2022 le 15 juillet après que la parente, qu’il est maintenant accusé d’avoir battue, ait versé 50 000 $ sur une caution de 500 000 $.

Il doit maintenant déposer 25 000 $ supplémentaires à libérer sur les nouvelles accusations, a déclaré Miller. Cependant, il n’est pas autorisé à avoir de contact avec la femme qui l’a lié l’année dernière.

Le 1er avril 2022, Little aurait tiré avec un fusil à canon court de calibre .300 sur les adjoints du shérif du comté de McHenry qui se trouvaient à son domicile en réponse à un appel à un contrôle du bien-être de la parente, selon des documents judiciaires.

Aucun officier n’a été touché par des coups de feu, mais Little a été blessé par des balles tirées par des députés.

Little a été arrêté environ un mois plus tard après avoir été libéré d’un centre de réadaptation de Rockford où il a été soigné pour ses blessures.

Dans cette affaire, Little est accusé de deux chefs de tentative de meurtre, de violence armée, de deux chefs de possession illégale d’armes par un criminel, d’intimidation, de menaces envers un agent public, d’utilisation illégale d’une arme, de possession non autorisée de plants de marijuana et de deux chefs de voies de fait graves, selon l’acte d’accusation déposé au palais de justice du comté de McHenry.

Il doit revenir devant le tribunal le 20 juillet.