Le juge fédéral se récuse de Disney v DeSantis. Un juge nommé par Trump prendra sa place

Un juge fédéral chargé de présider le procès de Disney contre le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s’est récusé de l’affaire, citant un parent qui détient des actions de la société, selon une ordonnance déposée le 2 juin.

Le juge de district américain Mark E Walker, qui a été nommé à la justice fédérale par Barack Obama, a répondu à une requête de l’équipe juridique de M. DeSantis demandant son retrait de l’affaire.

Les avocats de l’administration DeSantis ont affirmé que les commentaires du juge Walker faisant référence à Disney dans des affaires non liées impliquant la soi-disant «Stop WOKE Act» du gouverneur soulèvent des «doutes substantiels» quant à l’impartialité du juge. Le juge a déclaré que cet argument était « sans fondement ».

« Les accusés cherchent à me disqualifier de présider cette affaire parce que, à leur avis, les questions que j’ai posées dans des affaires précédentes et connexes soulèvent des doutes substantiels sur mon impartialité », a écrit le juge Walker.

Cet argument est « basé sur une mauvaise interprétation de la loi et une inexactitude des faits », a écrit M. Walker, ajoutant que la requête de l’équipe DeSantis citait les cas précédents « pour leur langage pratique sans reconnaître le gouffre entre mes déclarations dans ce cas. et la conduite en cause dans ces affaires.

« Je trouve que la requête n’est rien de plus qu’un magasinage de juges de rang », a écrit M. Walker, faisant référence à la pratique des parties dans une affaire recherchant des tribunaux idéologiquement alignés qui produiraient plus probablement un résultat favorable. « Malheureusement, cette pratique est devenue trop courante dans ce quartier. »

L’affaire a été réaffectée au juge de district américain Allen C Winsor, qui a été nommé par le président de l’époque, Donald Trump, en 2019. Il a été confirmé par un vote du Sénat américain de 54 voix contre 44.

Un procès de Walt Disney Parks and Resorts fait valoir que les responsables de l’État et l’administration DeSantis ont poursuivi une «campagne ciblée de représailles du gouvernement» en dissolvant un conseil municipal vieux de plusieurs décennies responsable de Disney World et du vaste campus du parc de la société, désormais sous le contrôle de l’État avec un Panel nommé par DeSantis.

« À la demande du gouverneur, le conseil de surveillance de l’État a prétendu » annuler « les contrats de développement publiquement remarqués et dûment convenus, qui avaient jeté les bases de milliards de dollars d’investissement de Disney et de milliers d’emplois », allègue la plainte. « Cette action du gouvernement était manifestement des représailles, manifestement anti-business et manifestement inconstitutionnelle. »

L’administration DeSantis a qualifié le procès d ‘ »exemple malheureux de leur espoir de saper la volonté des électeurs de Floride et d’opérer en dehors des limites de la loi ».

La querelle de la Floride avec l’entreprise est mêlée à une campagne volatile de droite ciblant les personnes LGBT + et les défenseurs d’une vague de législations à travers le pays au cours des deux dernières années.

L’année dernière, M. DeSantis a approuvé un projet de loi largement rédigé par les législateurs républicains – la «Loi sur les droits parentaux dans l’éducation», ridiculisée par les opposants comme le projet de loi «Ne dites pas gay» – qui interdit l’enseignement de «l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre» de la maternelle. jusqu’à la troisième année et toute discussion de ce type « qui n’est pas adaptée à l’âge ou au développement des élèves » dans les autres années. Il a étendu la loi à tous les niveaux scolaires cette année.

Après la pression des employés, des défenseurs des LGBT + et des groupes de défense des droits civiques, Disney s’est publiquement opposé à la législation, alimentant une campagne de pression de l’administration DeSantis et des législateurs républicains visant le contrôle de longue date de l’entreprise sur ses activités dans la région d’Orlando.