Le juge fédéral approuve la nouvelle interdiction des magazines à grande capacité de l’Oregon

PORTLAND, Oregon (AP) – Un juge fédéral de Portland, Oregon, a statué mardi qu’une nouvelle interdiction votée par les électeurs sur les chargeurs d’armes à feu de grande capacité pouvait entrer en vigueur jeudi, mais a suspendu de 30 jours un permis de- exigence d’achat après que les organismes d’application de la loi locaux et étatiques ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas avoir un système de permis prêt à temps.

La juge de district américaine Karin Immergut, cependant, n’a pas empêché le mandat de permis d’achat de prendre effet une fois que le système de permis a été élaboré, selon la décision. La procureure générale de l’Oregon, Ellen Rosenblum, avait déposé des documents auprès du tribunal tard dimanche pour demander un retard dans la mise en œuvre du mandat d’autorisation après que les forces de l’ordre aient soumis des déclarations sous serment disant qu’elles ne pouvaient pas être prêtes à temps.

“Compte tenu de la difficulté que l’État a concédée en termes de mise en œuvre des dispositions d’autorisation à ce stade, la mise en œuvre de ces dispositions d’autorisation est suspendue pendant trente jours”, a écrit Immergut.

La mesure 114, qui a été adoptée de justesse à mi-parcours, exige un permis, une vérification des antécédents criminels, la prise d’empreintes digitales et une formation pratique pour les nouveaux acheteurs d’armes à feu et interdit la vente, le transfert ou l’importation de chargeurs d’armes à feu de grande capacité, sauf dans certains cas. L’exigence selon laquelle une vérification des antécédents doit être effectuée avant qu’une arme à feu puisse être vendue ou transférée entrera également en vigueur jeudi. Auparavant, une arme à feu pouvait être vendue ou transférée après trois jours si la vérification des antécédents n’était pas revenue.

Plusieurs groupes de défense des droits des armes à feu, des shérifs locaux et des propriétaires de magasins d’armes ont poursuivi, affirmant que la loi viole le droit constitutionnel des Américains à porter des armes. La Fédération des armes à feu de l’Oregon, l’un des plaignants, a déclaré mardi dans un communiqué qu’elle était déçue de la décision et a exhorté ses partisans à rester patients alors qu’ils rassemblaient plus d’informations sur les prochaines étapes.

“Mais pour l’instant, à moins que quelque chose de vraiment inattendu ne se produise, comprenez que vos droits seront, une fois de plus, sérieusement érodés à partir de jeudi”, a écrit le groupe.

La coalition interconfessionnelle qui a placé la mesure 114 sur le bulletin de vote a déclaré qu’elle appréciait la décision du juge et comprenait la nécessité d’un délai dans la disposition sur le permis d’achat pour régler le processus.

« Nous voulons les meilleurs résultats possibles. Nous aimerions voir les permis en place cette semaine car cela sauverait des vies, mais en même temps, nous comprenons qu’il faudra plus de temps pour bien le faire », a déclaré Mark Knutson, président de la campagne Lift Every Voice Oregon et pasteur. à l’église luthérienne Augustana de Portland.

“Pour nous, il s’agit de sauver des vies et de garantir la sécurité.”

La décision de mardi est loin d’être la fin des querelles juridiques sur la nouvelle loi ; au moins quatre procès ont été intentés contre elle. Et la décision d’Immergut ne concerne qu’une première ordonnance d’interdiction temporaire demandée par les plaignants des droits des armes à feu alors que la constitutionnalité de la loi est débattue par les tribunaux. D’autres audiences dans cette affaire, et d’autres, sont prévues à l’avenir.

Les plaignants dans l’affaire actuelle – la Fédération des armes à feu de l’Oregon, trois shérifs, un propriétaire de magasin d’armes à feu et un particulier – avaient déposé une requête conjointe demandant une ordonnance d’urgence pour empêcher la loi d’entrer en vigueur et contestant l’interdiction des chargeurs à grande capacité.

Les propriétaires de magasins d’armes à feu et la police de l’État de l’Oregon ont signalé une augmentation des ventes d’armes à feu et des demandes de vérification des antécédents depuis l’adoption de la mesure le 8 novembre, alors que les gens cherchent à acheter des armes à feu avant qu’elle n’entre en vigueur.

Le sort de la mesure 114 est surveillé de près à la fois par les défenseurs des droits des armes à feu et par ceux qui souhaitent des limites plus strictes à la possession d’armes à feu, car il s’agit de l’une des premières à prendre effet après une décision de la Cour suprême des États-Unis en juin qui a annulé une loi de New York qui plaçait des limites sur portant des armes à l’extérieur de la maison.

La décision de juin a marqué un changement dans la manière dont la Haute Cour du pays évaluera les plaintes pour violation du deuxième amendement, la majorité conservatrice de la Cour suprême concluant que les juges ne devraient plus se demander si la loi sert les intérêts publics comme l’amélioration de la sécurité publique.

Au lieu de cela, les juges devraient seulement peser si la loi est “conforme au texte et à la compréhension historique du deuxième amendement”.

Les partisans des droits des armes à feu ont qualifié la décision de juin de «boule de démolition» pour les restrictions sur les armes à feu. Depuis lors, les juges fédéraux du Texas ont annulé une loi interdisant aux adultes de moins de 21 ans de porter des armes de poing et interdisant aux personnes inculpées d’acheter des armes à feu. Les juges ont également bloqué des mesures en Virginie-Occidentale, au Delaware et au Colorado.

Cependant, d’autres réglementations sur les armes à feu ont survécu à des contestations depuis la décision, notamment une concernant des armes fantômes en Californie et une sur des criminels non violents possédant des armes en Pennsylvanie.

“Ce n’est pas un exercice abstrait – lorsqu’un juge annule une loi sur les armes à feu, il met nos vies en danger. Bruen a peut-être ouvert la porte à l’extrémisme, mais il ne ferme pas la porte à la sécurité des armes à feu et les États peuvent et doivent continuer à adopter des lois de bon sens sur la sécurité des armes à feu. Et nous sommes prêts à aller en justice pour les défendre », a déclaré Eric Tirschwell, directeur exécutif d’Everytown Law, dans un communiqué, faisant référence à la décision de juin.

Pourtant, la Cour suprême a également renvoyé à un tribunal inférieur pour examen une interdiction californienne des magazines à grande capacité similaire à la nouvelle loi de l’Oregon.

Immergut a noté dans sa décision de 43 pages que le paysage du deuxième amendement avait changé en raison de l’affaire de New York, mais a également souligné que la Haute Cour avait déclaré que sa décision ne devait pas être considérée comme un rejet général des règles de chaque État concernant l’autorisation des armes à feu.

La décision de New York n’est pas une “camisole de force réglementaire” qui protège le droit de “détenir et de porter n’importe quelle arme de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit”, a-t-elle écrit, citant l’affaire de New York.

En vertu de la nouvelle loi de l’Oregon, l’interdiction de vendre, d’importer ou de transférer des magazines de plus de 10 tours, à moins qu’ils n’appartiennent à des forces de l’ordre ou à un militaire ou qu’ils n’appartiennent à l’adoption de la mesure, a été le principal point d’éclair juridique. Ceux qui possèdent déjà des chargeurs de grande capacité ne peuvent les posséder qu’à leur domicile ou les utiliser sur un champ de tir, dans des compétitions de tir ou pour la chasse, comme le permet la loi de l’État après l’entrée en vigueur de la mesure.

Ces magazines vendus ou utilisés par les forces de l’ordre ou les militaires après jeudi nécessiteront un marquage spécial pour signaler qu’ils sont légaux en vertu des exceptions énoncées dans la loi ; les propriétaires de magasins d’armes doivent se débarrasser de tous les autres chargeurs de grande capacité après jeudi.

La loi oblige également les acheteurs d’armes à feu à obtenir un permis pour acheter une nouvelle arme à feu. Les demandeurs de permis doivent suivre un cours de formation pratique à la sécurité des armes à feu approuvé par l’État avec des balles réelles ou sèches, soumettre une pièce d’identité avec photo et subir une prise d’empreintes digitales et une vérification des antécédents criminels. L’État tiendra une liste des titulaires de permis exemptés de divulgation publique. Les permis de 65 $ seront valables pendant cinq ans et pourront être utilisés pour acheter plusieurs armes à feu au cours de cette période de cinq ans avec une nouvelle vérification des antécédents.

Selon une étude publiée en 2020, les lois des États exigeant un permis pour acheter une arme à feu étaient associées à 60% de chances en moins d’avoir un tir de masse public. Les limites sur les chargeurs de grande capacité, quant à elles, étaient liées à 38% de moins de personnes tuées en masse. fusillades, il a trouvé.

Les accusés ont noté dans leurs documents juridiques, qui ont été cités dans la décision du juge, que chaque tir de masse depuis 2004 ayant fait 14 morts ou plus impliquait des chargeurs d’armes à feu avec 10 cartouches ou plus.

___

Whitehurst a rapporté de Washington.

___

Suivez Gillian Flaccus sur Twitter ici. Suivez Lindsay Whitehurst ici.

Gillian Flaccus et Lindsay Whitehurst, Associated Press