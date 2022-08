Le juge fédéral accorde une approbation préliminaire à un accord d’égalité de rémunération de 24 millions de dollars entre US Soccer et l’équipe nationale féminine américaine

La Fédération américaine de football et les joueuses de l’équipe nationale féminine des États-Unis se sont rapprochées d’une résolution finale du procès en matière d’égalité de rémunération, le tribunal de district américain du district central de Californie accordant une approbation préliminaire au règlement négocié entre les deux parties en Février.

Le juge R. Gary Klausner, qui à un moment de la poursuite a rejeté les demandes d’égalité de rémunération des joueurs, a déclaré dans des documents judiciaires que le règlement était “juste, adéquat et raisonnable aux fins d’approbation préliminaire”.

Une audience d’approbation finale est prévue le 5 décembre.

La porte-parole des joueurs, Molly Levinson, tweeté“Nous sommes ravis que la Cour ait accordé aujourd’hui l’approbation préliminaire de la résolution historique sur l’égalité de rémunération. Nous sommes impatients de célébrer cette victoire âprement disputée pour les femmes et les filles lors de l’audience finale en décembre.”

Les deux parties sont parvenues à un accord sur les termes du règlement en février, l’USSF acceptant de verser aux joueurs un paiement forfaitaire de 22 millions de dollars. Ce montant sera distribué d’une manière proposée par les joueurs de l’USWNT et approuvée par le tribunal de district. US Soccer versera également 2 millions de dollars supplémentaires sur un compte au profit des joueurs de l’USWNT dans leurs objectifs d’après-carrière et leurs efforts caritatifs liés au football féminin et féminin. Chaque joueur pourra demander jusqu’à 50 000 $ de ce fonds.

Les joueurs cherchaient 66,7 millions de dollars en arriérés.

Le règlement dépendait de l’accord des syndicats respectifs des équipes nationales masculines et féminines américaines sur de nouvelles conventions collectives contenant des dispositions prévoyant des taux de rémunération égaux pour les matches de l’équipe nationale, ainsi qu’une répartition égale des primes de la Coupe du monde. Des accords sur les nouvelles conventions collectives ont été conclus en mai dernier, ouvrant la voie à la décision de jeudi.

Les 28 joueurs de l’équipe nationale ont déposé plainte pour la première fois en mars 2019, accusant l’USSF de “discrimination sexuelle institutionnalisée” envers l’équipe. Le procès a été intenté en vertu de la loi sur l’égalité de rémunération et du titre VII de la loi sur les droits civils, et s’est concentré sur deux domaines ; l’égalité des salaires et des conditions de travail.

La nature litigieuse de la poursuite s’est accrue en mars 2020, lorsqu’un dossier juridique de l’USSF a été rendu public. Le dossier a dénigré les joueuses de l’équipe nationale féminine des États-Unis, affirmant qu’elles “n’effectuent pas un travail égal nécessitant des compétences égales”. [and] effort” parce que “la capacité globale de jouer au football requise pour concourir au niveau de l’équipe nationale masculine senior est sensiblement influencée par le niveau de certains attributs physiques tels que la vitesse et la force.” Suite à un contrecoup intense, le président de l’USSF Carlos Cordeiro a démissionné et a été remplacée par Cindy Parlow Cone.

Cone a été réélu en mars dernier, battant Cordeiro qui cherchait à récupérer son poste.

Le procès des femmes a subi un coup dur en mai 2020, lorsque le juge Gary Klausner a accueilli la requête de l’USSF pour un jugement sommaire sur les revendications d’égalité de rémunération, rejetant effectivement cette partie de l’affaire. Il a statué que pendant la période de classe en question, chaque joueuse féminine gagnait en fait plus d’argent par match que ses homologues masculins. Klausner a décidé que les réclamations du titre VII liées aux conditions de travail – qui comprenaient l’utilisation de vols charters pour les voyages, la sélection du lieu, la quantité de personnel de soutien et l’hébergement à l’hôtel – pouvaient aller de l’avant. Cet aspect de la poursuite a été réglé à l’amiable en décembre 2020.

Les femmes ont déposé un recours sur les revendications d’égalité de rémunération en juillet dernier, soulignant que le juge Klausner avait commis une erreur en ne regardant pas les taux de rémunération et le fait que les femmes devaient gagner plus souvent que les hommes pour recevoir leurs primes. Les négociations ont traîné en longueur, mais avec Cone apportant une teneur différente aux pourparlers, les deux parties ont pu parvenir à un règlement.