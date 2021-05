Le juge fédéral accepte la grâce de Steve Bannon, mais le tribunal d’État le laissera-t-il marcher? La foule anti-Trump exige du sang – RT USA News

Bannon a été gracié à la dernière minute avec un grand nombre d’autres choix présidentiels et est toujours libre – mais avec une peine de prison potentiellement suspendue.

Ce petit pas pour Steve se terminera-t-il par une grosse baisse du temps de prison dont ses haineux aspirent?

Bannon a été gracié pour les accusations fédérales de blanchiment d’argent et de fraude électronique dans le cadre de son travail sur la campagne de financement We Build the Wall, un effort du secteur privé pour achever le mur frontalier longtemps vanté mais jamais achevé de Trump séparant les États-Unis du Mexique sur le contribuable. dollar.





La grâce de Trump ne s’appliquait cependant qu’à l’acte d’accusation fédéral. Le Congrès lui avait refusé à plusieurs reprises le financement nécessaire pour achever le mur, plaçant leurs couteaux partout où ils se sentaient capables d’interdire l’argent destiné à ce que certains de ses némés médiatiques ont appelé «projets de vanité. »

Bannon était accusé d’avoir prélevé plus d’un million de dollars sur les 25 millions de dollars de la collecte de fonds pour son usage personnel et encore plus d’argent pour payer un responsable de la campagne, l’argent étant censé être réservé à la construction de murs uniquement.

La juge de district américaine Analisa Torres a expliqué sa décision d’annuler l’innocence de Bannon comme étant la «bon cours», Observant qu’il n’était pas normal de retirer un accusé d’un dossier sans résoudre son acte d’accusation concernant l’affaire. Elle a expliqué qu’une telle grâce n’a pas non plus rendu officiellement l’accusé innocent ou coupable. Bannon resterait gracié par Trump – au moins aux termes du gouvernement fédéral.

Dans l’imagination torride des ennemis de Bannon, cela signifiait que Bannon était toujours très coupable, pardon ou pas de pardon. Ils fantasmaient sur de nouvelles accusations fédérales ou une série de barbes lancées par l’État, convaincus de toute façon que «Bannon n’est certainement pas décroché.«

Bannon avait plaidé non coupable des accusations selon lesquelles lui et les trois autres hommes avaient dupé des milliers de donateurs en leur faisant bifurquer plus de 25 millions de dollars pour construire un mur le long de la frontière sud du contingent américain avec le Mexique. Alors que les donateurs pensaient que tout leur argent allait payer le mur, les procureurs ont affirmé que Bannon avait pris plus d’un million de dollars pour payer un salaire à un responsable de la campagne et à titre de dépenses personnelles pour lui-même. Tous ont jusqu’à présent plaidé non coupable de ces accusations.

Alors que Trump a gracié son ancien directeur de campagne en janvier, les procureurs ont demandé que l’acte d’accusation contre lui soit autorisé, affirmant qu’il le serait « laisser des effets néfastes sur Bannon même sans condamnation. » Le rejet de l’affaire sans un aveu formel de culpabilité pourrait jeter Bannon sous un mauvais jour à l’avenir, ont affirmé les procureurs. La discussion ultérieure s’est largement concentrée sur la refonte de Bannon en homme coupable, suggérant que le partage des cheveux original était un effort de poker pour convaincre les avocats de Bannon qu’ils obtiendraient le slammer s’ils ne coopéraient pas. Loin de faire du courtage de produits de base, comme les procureurs l’ont décrit dans leur accord finalement non pertinent, Bannon se détendait à bord d’un yacht de luxe dans le Connecticut lorsqu’il a été arrêté en août, rapportant au gouvernement fédéral une caution de 5 millions de dollars.

D’autres ont rappelé à leurs compatriotes idéologiques que le juge avait spécifiquement déclaré que la décision ne concernait que des accusations fédérales, ce qui impliquait qu’il y avait certainement des accusations d’État en attente de poursuites judiciaires et qu’il n’y avait aucun moyen que les tribunaux des États de New York ou du New Jersey laisseraient Bannon marcher. si facilement sur ces charges d’État. Les deux États se sont immédiatement lancés dans les enquêtes sur la collecte de fonds de 25 millions de dollars, bien que seule la sonde du New Jersey soit une enquête civile – New York poursuit la sienne charges criminelles en dehors de l’affaire fédérale maintenant caduque contre Bannon ainsi que ses (présumés) co-conspirateurs.

D’autres sur les réseaux sociaux ont émis l’hypothèse que le trio de construction de murs de Bannon pourrait chercher à se moquer s’il ne lui offrait pas une grâce similaire à celle de Bannon.

Après tout, qui trouverait la vie en prison juste pendant que son patron gambadait sur des yachts, équipé d’un solide pardon de son patron?

Figure de proue de la collecte de fonds Brian Kolfage, un vétérinaire handicapé de l’Armée de l’air, est accusé de blanchiment d’argent compte tenu de son refus présumé de déclarer le montant exact qu’il a retiré de la collecte de fonds. Il n’a pris que 350000 $ – des cacahuètes en chiffres Trump, et rien n’indique que Kolfage envisage de se retourner contre l’ancien président.

D’autres ont souligné que peu importe ce qui allait suivre, Bannon avait essentiellement réussi à arnaquer les partisans de Trump tout en conservant leur affection pour lui.

Les deux autres hommes impliqués dans le complot présumé visant à frauder les fidèles de Trump concernant le mur devraient soumettre des dates de procès pour plus tard cette année. Bannon, quant à lui, était jusqu’à récemment censé s’entraîner dur.futurs dirigeants populistes»Dans un monastère du XIIIe siècle appelé le«Institut Dignitatis Humanae»(Institut de la dignité humaine). Cependant, il a récemment été déchu de son autorisation d’utiliser l’installation, « sur la base de déclarations faites au moment de l’offre qui s’avèrent ultérieurement fausses», A déclaré le Conseil d’État local, situé au sud de Rome.

Bannon a juré en mars de se battre pour garder le monastère, qu’il avait présenté comme un « école de gladiateurs » pour le « alt-droite.« Le ministère italien de la Culture de la région du Latium, où se trouvent les bâtiments, s’est toutefois engagé à les restituer »au peuple», Arguant que le projet de Bannon ne répondait pas aux exigences pour maintenir le monastère opérationnel.

