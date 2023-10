WASHINGTON — Le juge chargé de l’affaire d’ingérence dans les élections fédérales contre Donald Trump a temporairement levé l’ordre de silence partiel imposé à l’ancien président plus tôt cette semaine.

La juge de district américaine Tanya Chutkan a suspendu vendredi l’ordonnance qu’elle avait rendue lundi, après que les avocats de Trump lui ont demandé d’annuler la décision précédente pendant qu’ils faisaient appel de l’affaire.

Le juge a donné au bureau du conseiller spécial Jack Smith jusqu’à mercredi pour déposer une réponse à la demande de Trump. Les avocats de la défense auront alors trois jours pour répondre au dossier des procureurs. Les directives du bâillon de lundi ne seront pas en vigueur pendant cette période.

Le bureau du procureur spécial a refusé de commenter vendredi soir.

Chutkan a prononcé l’ordre de silence après une audience lundi au cours de laquelle l’équipe de Smith a fait valoir qu’une ordonnance étroite était nécessaire pour « protéger l’intégrité du procès et du groupe de jurés ».

Elle a formalisé la commande dans un décision écrite Mardi, constatant que « des témoignages incontestés cités par le gouvernement démontrent que lorsque l’accusé a publiquement attaqué des individus, y compris sur des questions liées à cette affaire, ces individus sont par conséquent menacés et harcelés ».

Dans un dépôt Au juge vendredi, les avocats de Trump ont déclaré que son ordonnance « impose une restriction préalable trop large et basée sur le contenu au discours politique principal du principal candidat à la présidentielle ».

Ils ont fait valoir que Trump, qui a plaidé non coupable des accusations portées contre lui dans cette affaire, subirait un « préjudice irréparable » à ses droits au titre du premier amendement si l’ordonnance était maintenue en vigueur pendant la procédure d’appel.

Chutkan a noté dans sa décision que cela n’interdit pas à Trump de « critiquer le gouvernement en général, y compris l’administration actuelle ou le ministère de la Justice », ni ses affirmations selon lesquelles « ses poursuites sont politiquement motivées ; ni les déclarations critiquant les programmes ou politiques de la campagne ». des rivaux politiques actuels du défendeur, comme l’ancien vice-président Pence.

Les avocats de Trump ont déclaré vendredi dans leur dossier que le silence était trop contraignant.

« Les témoins que des tiers écoutant le président Trump auraient intimidés – l’ancien vice-président Pence, l’ancien procureur général Barr et l’ancien président des chefs d’état-major interarmées Mark Milley – sont des personnalités publiques de très haut niveau qui sont volontairement entrées dans l’arène publique. et a invité à interrompre le débat public en critiquant ouvertement le président Trump », ont soutenu ses avocats.

Ce n’est pas la première fois que Trump est frappé d’un silence.

Le juge de New York supervisant le procès pour fraude civile contre Trump et son entreprise a imposé une ordonnance de silence plus stricte interdisant à l’ancien président de faire des commentaires ou de publier sur les réseaux sociaux à propos du personnel du tribunal après avoir suggéré dans un article en ligne que le légiste du juge avait une relation avec Chuck Schumer, chef de la majorité au Sénat, DN.Y.

Trump a supprimé le message, mais le juge a appris jeudi soir qu’il figurait toujours sur le site Web de la campagne Trump. Le juge a infligé à Trump une amende de 5 000 dollars et l’a menacé d’emprisonnement pour toute violation future, « qu’elle soit intentionnelle ou non ».

Les avocats de Trump, qui ont nié tout acte répréhensible dans l’affaire de fraude, ont déclaré que la publication sur les réseaux sociaux concernant le légiste avait été laissée par inadvertance sur le site Web de la campagne. Un porte-parole de Schumer avait précédemment qualifié le message de Trump de « ridicule, absurde et faux », ajoutant que le sénateur ne connaissait pas le greffier.

Daniel Barnes a rapporté de Washington, Dareh Gregorian de New York.