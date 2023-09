Le juge examine les accusations selon lesquelles les démocrates du Nouveau-Mexique auraient tenté de diluer les votes avec une carte de redécoupage

SANTA FE, NM (AP) — DU MOUVEMENT À 00H30 ET MERCREDI. ÉDITÉ PAR CBLAKE

Les accusations selon lesquelles l’Assemblée législative dirigée par les démocrates du Nouveau-Mexique aurait injustement dilué le vote d’une région productrice de pétrole politiquement conservatrice avec sa carte de redécoupage seront jugées mercredi, malgré une vague de motions de dernière minute qui comprenait un effort des avocats du gouverneur pour retarder le vote. procédure.

Le résultat aura probablement une grande influence sur le parti qui représentera une circonscription charnière au Congrès le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où le contrôle partisan a basculé à trois reprises au cours de trois élections.

Le 2e district du Nouveau-Mexique est l’un des douze districts qui sont sous les projecteurs à l’échelle nationale alors que les républicains font campagne pour conserver leur faible majorité à la Chambre des représentants des États-Unis en 2024.

Les démocrates ont obtenu un coup de pouce potentiel pour les élections au Congrès de 2024, alors que les tribunaux d’Alabama et de Floride ont récemment statué que les législatures dirigées par les républicains avaient injustement dilué le pouvoir de vote des résidents noirs. Des contestations judiciaires contre des districts du Congrès sont également en cours dans l’Arkansas, le Kentucky, la Louisiane, la Géorgie, la Caroline du Sud, le Tennessee, le Texas et l’Utah.

Au Nouveau-Mexique, le représentant américain Gabe Vasquez de Las Cruces a devancé un républicain pour son premier mandat en 2022 après que le district ait été remodelé par les démocrates pour inclure des parties d’Albuquerque, tout en divisant le coin sud-est de l’État en trois districts, tous d’un rouge profond. actuellement détenu par les démocrates.

L’ancienne députée Yvette Herrell souhaite la nomination du GOP pour une revanche, lançant sa campagne aux côtés du président de la Chambre, Kevin McCarthy, lors d’un rassemblement à Las Cruces en avril.

Le procès de Lovington devrait durer trois jours. La Cour suprême du Nouveau-Mexique a donné au juge de district chargé de l’affaire jusqu’au 6 octobre pour tirer ses conclusions dans une ordonnance qui pourra être révisée par la Haute Cour.

Dans sa contestation judiciaire, le Parti républicain allègue que la nouvelle carte du Congrès bafoue les normes traditionnelles de redécoupage qui ont prévalu au cours des trois dernières décennies, divisant les communautés d’intérêt commun au profit des gains politiques des démocrates.

Les législateurs démocrates affirment que les nouvelles limites du Congrès ont été vérifiées de manière appropriée par le biais du processus politique afin de garantir des districts plus compétitifs qui reflètent les changements de population, avec déférence pour les communautés amérindiennes.

Le pouvoir judiciaire se bat contre le calendrier pour garantir que tout changement potentiel entre en vigueur à temps pour les élections de 2024.

Au Nouveau-Mexique, les démocrates ont remporté les trois élections au Congrès en novembre. Ils contrôlent tous les postes élus à l’échelle de l’État, disposent de majorités à la Chambre des représentants et au Sénat et constituent la Cour suprême, composée de cinq membres.

La Cour suprême a rejeté une tentative tardive des avocats de la gouverneure Michelle Lujan Grisham visant à retarder le procès. Le tribunal n’a pas encore statué sur une autre requête contestant un refus antérieur du juge de district de l’État de rejeter comme accusés le gouverneur et le lieutenant-gouverneur. Le tribunal devait se prononcer sur cette demande mercredi.

Les avocats de Lujan Grisham ont fait valoir dans leur dossier que le procès de redécoupage en personne de trois jours « diminuera considérablement leur capacité à défendre le gouverneur dans une multitude de poursuites d’urgence en cours contestant ses récentes déclarations d’urgence de santé publique ».

La récente tentative du gouverneur d’interdire le port d’armes à feu dans la zone métropolitaine la plus peuplée du Nouveau-Mexique par le biais de sa déclaration d’urgence de santé publique a alimenté une réaction publique et mis les membres de son propre parti sur la défensive – y compris Vasquez, qui a déclaré que les solutions à la violence armée devraient être constitutionnel et protéger le deuxième amendement.

Limiter les excès du gouvernement et protéger les droits constitutionnels ont fait partie des campagnes passées de Herrell et le sont encore cette fois-ci, le débat sur les armes à feu étant susceptible de dynamiser certains électeurs du district.

La Cour suprême du Nouveau-Mexique, dans un avis rendu la semaine dernière, a expliqué le raisonnement qui l’a conduit à autoriser que la contestation du gerrymandering soit entendue par le tribunal inférieur. Il a déclaré que les tribunaux des États ont l’obligation de protéger le droit de vote, que la juge en chef C. Shannon Bacon a décrit comme « le mécanisme démocratique essentiel » pour garantir d’autres garanties énoncées dans la constitution de l’État.

Le tribunal a défini un triple test que le tribunal d’État doit prendre en compte, l’un d’entre eux étant de savoir si l’intention du tracé des limites était de consolider le parti politique au pouvoir en diluant les votes des personnes qui soutiennent le parti rival.

La question de savoir dans quelle mesure les législateurs des États pourront témoigner fait partie des questions sur lesquelles les avocats se disputent, certains suggérant que certaines discussions ayant eu lieu pendant la session législative devraient être protégées.

Morgan Lee, Associated Press