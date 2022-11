Le juge et l’affaire qui est revenue le hanter

Un mois après que Harris ait envoyé sa lettre à Guy, il y a eu un changement de garde dans les forces de l’ordre de San Francisco, qui aiderait à ouvrir la voie à des cas comme celui de Guy. Chesa Boudin a été élue au bureau du procureur de district sur une plate-forme progressiste. Une fois en fonction, il a créé une «unité post-condamnation», dont les principaux mandats étaient de rechercher les condamnations injustifiées et de trouver des détenus purgeant de longues peines qui pourraient être libérés sans présenter de danger pour le public. Supervisée par le chef de cabinet de Boudin, Kate Chatfield, une procureure de district adjointe nommée Dana Drusinsky a commencé à parcourir les dossiers de la prison. Une femme de 58 ans qui a commis une infraction à 17 ans semblait être une bonne candidate. Ils ont mentionné son nom au bureau de Harris. Harris, bien sûr, savait exactement de qui ils parlaient.

Harris avait confié le dossier Guy à Andrea Lindsay, une défenseure publique aux manières chaleureuses et déterminées. La tâche de Lindsay était de prendre le dossier de Guy et de l’assembler dans un récit. En ce qui concerne le crime, ce n’était pas le travail du défenseur public de demander les détails du pourquoi ou du comment. À ce stade, Guy avait fait tellement de temps que cela n’avait plus d’importance. Ce qui pourrait importer à un juge, pensa Lindsay, ce sont certaines des caractéristiques étranges de l’affaire, qu’elle a commencé à écrire dans sa requête. L’accord de plaidoyer avait été retiré. C’était assez bizarre. Mais tout cela découlait d’un autre mystère, plus fondamental : l’ouïe de forme originale. Lindsay pouvait voir que Kline avait été le juge, mais la transcription était introuvable – elle ne savait même pas s’il y en avait une. Laissant de côté ce qui était inconnaissable, elle a exposé le cas de la libération : Guy était trop jeune, elle n’était plus dangereuse et la garder en prison n’était pas dans l’intérêt de la justice.

L’étape suivante consistait pour l’équipe de Chatfield à informer la famille d’Albert Hohl qu’elle était sur le point de rouvrir le dossier de la femme qui l’avait tué. Les proches de Hohl ont désapprouvé. L’un d’eux a écrit dans une lettre : “Je ne pense pas qu’il soit juste qu’elle soit libérée pour vivre une vie normale alors qu’Albert a été brutalement assassiné.” Mais à présent, les roues tournaient. L’affaire serait confiée à un juge de Woodside, à toute personne ayant de la place sur le calendrier.

En avril 2021, Guy a été conduit à San Francisco depuis Chowchilla. Un garde l’a placée dans une cellule de détention à Woodside. Ses frères et sœurs s’étaient rassemblés à l’extérieur de la salle d’audience : sa sœur Rosetta, réceptionniste dans un hôtel à chambre individuelle de la Mission, et son frère Marty, un employé du ministère des Travaux publics. Un homme blanc d’âge moyen est entré seul, non reconnu par personne – le fiancé de Perdigone, Daniel.

Kline était dans ses appartements, se préparant. Depuis le retour de l’affaire dans sa juridiction, il luttait pour savoir comment la gérer. Certains juges, il le savait, pourraient se récuser dans une situation comme celle-ci : Parce que Kline était « celle qui l’a envoyée en prison », pensait-il, l’hypothèse serait qu’il se sentirait biaisé en faveur de sa propre décision antérieure. Mais Kline pensait qu’il pouvait aborder la question par le milieu, conformément à la loi. La loi exigeait qu’il tranche l’affaire comme s’il la voyait pour la première fois. Essentiellement, pensait-il, il faisait de lui-même le juge pour mineurs qu’il avait empêché Guy de voir à l’origine.

La motion de Lindsay avait été intéressante à lire. Kline ne faisait pas partie de ces personnes, comme Boudin, qui croient que le système de justice pénale a besoin d’une refonte complète. Il considérait les tribunaux américains comme parmi les plus équitables au monde. Il considérait que les tribunaux californiens étaient parmi les plus équitables des États-Unis. Il pensait que Guy avait mérité d’aller en prison, point final. Mais quand tout a été mis en place, l’histoire a pris une dimension scandaleuse.

Lorsque Guy a quitté Woodside en 1981, elle a été suivie devant un tribunal pour adultes, où le procureur lui a proposé un marché. Si elle plaidait coupable de meurtre, il l’enverrait à la California Youth Authority pour une peine de huit ans, la même peine que Wright avait reçue. Comme il n’y avait pas de distinction légale dans les années 1980 entre le tireur et le complice d’un homicide criminel, cela n’aurait pas été un moyen de laisser Guy s’en tirer facilement, mais plutôt un traitement conforme aux règles pour un mineur. Le plaidoyer avait probablement un sens pour une deuxième raison – le problème persistant du mobile. Comme Kline le savait grâce à l’affaire Wright, les filles n’étaient pas allées chercher une arme de poing pour commettre un meurtre cette nuit-là. Un adulte leur avait donné une arme de poing. Bien que cela n’ait pas rendu le meurtre de Hohl moins grave, cela a semblé jeter tout l’événement sous un jour différent – ​​plus impulsif, moins vicieux. Cruel, stupide et insensé, pas prémédité.