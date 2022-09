BOISE, Idaho (AP) – Un juge a déclaré aux avocats dans une affaire de triple meurtre très médiatisée qu’il craignait qu’une large couverture médiatique ne rende plus difficile la constitution d’un jury lorsque le procès commencera dans des mois.

“Vous avez nommé 35 grandes organisations médiatiques, ce qui me dit qu’il y a un énorme intérêt à diffuser toutes les informations au plus grand nombre de personnes possible”, a déclaré jeudi le juge du 7e district Steven Boyce. Il a dit aux avocats qu’il déciderait bientôt de changer comment – ​​ou si – les caméras seront autorisées dans la salle d’audience pendant l’affaire pénale de Lori Vallow Daybell et de son nouveau mari, Chad Daybell.

Le couple est accusé d’avoir comploté pour tuer les deux enfants de Lori Vallow Daybell, Joshua “JJ” Vallow, 7 ans, et Tylee Ryan, 17 ans, ainsi que la défunte épouse de Chad Daybell, Tammy Daybell. Les détails étranges de l’affaire – y compris les allégations des procureurs selon lesquelles le couple aurait utilisé des croyances religieuses inhabituelles axées sur l’apocalypse comme justification des meurtres – ont attiré l’attention internationale.

À la fin du mois dernier, les avocats de Vallow Daybell ont demandé au juge d’interdire les caméras de la salle d’audience, affirmant qu’une agence de presse avait abusé du privilège de filmer la procédure lorsqu’elle avait zoomé à plusieurs reprises sur le visage de Vallow Daybell lors d’une audience le 16 août. Les avocats, Jim Archibald et John Thomas, ont affirmé que les caméras et les microphones pourraient potentiellement être utilisés pour entendre des conversations privées ou pour afficher des notes privées sur la table de la défense.

Une coalition d’organisations de presse dirigée par EastIdahoNews.com la semaine dernière a demandé au tribunal de rejeter cette demande, notant que la couverture de l’audience s’était bien déroulée dans les limites de l’ordonnance précédente du juge autorisant les caméras, et qu’aucune note ou conversation privée n’avait jamais été capturée. . L’Associated Press faisait partie des près de trois douzaines d’organisations de presse qui se sont jointes à la demande.

Lors de l’audience de jeudi matin, l’avocat des organes de presse a déclaré que l’interdiction des caméras de la salle d’audience n’arrêterait pas l’intérêt général du public. Cela empêcherait seulement les gens de voir la représentation la plus précise des procédures judiciaires, a déclaré Steve Wright.

“La réalité est que la publicité avant le procès est le résultat de ce que l’État a accusé et des circonstances dans lesquelles il fonde cela”, a déclaré Wright.

Les caméras vidéo et les microphones ont été installés dans des endroits préalablement approuvés par le personnel du tribunal, a déclaré Wright au juge, et l’agence de presse qui servait de vidéaste de la piscine disposait d’un membre du personnel technique qui surveillait de près la diffusion pour s’assurer que rien d’inapproprié n’était capturé.

“Ce sont des professionnels qui sont parmi les meilleurs dans ce qu’ils font dans des situations difficiles comme celle-ci”, a déclaré Wright.

Wright a noté que le juge a la capacité de décider où et comment les caméras et les microphones sont placés dans la salle d’audience s’il le souhaite. Interdire complètement les caméras serait une « vaste réaction excessive », a-t-il déclaré.

“C’est comme prendre un marteau sur un problème où un scalpel est approprié”, a-t-il déclaré.

L’avocat de Vallow Daybell, Archibald, a déclaré au juge que la couverture médiatique était “salace” et a souligné que le juge avait déjà décidé de déplacer le procès dans un autre comté “en raison de l’exposition incessante et ininterrompue de cette affaire par les médias”.

Lors de la dernière audience, une caméra vidéo a montré un gros plan du visage de Vallow Daybell pendant environ 30 minutes, a déclaré Archibald au juge.

“Elle est en détention depuis deux ans et demi”, a déclaré Archibald. « À quoi ça sert de se moquer d’elle ? Se moquer d’elle ? Pour l’humilier ? Cela ajoute-t-il une valeur au public autre que les préjugés des jurés ? »

Si le juge ne veut pas interdire complètement les caméras, elles pourraient être limitées au box des jurés ou au premier rang de la galerie de la salle d’audience, a déclaré Archibald.

“Cette affaire est suffisamment difficile sans sensationnalisme … nous n’avons certainement pas besoin de plus de drame dans cette affaire”, a-t-il déclaré.

Le juge a déclaré qu’il examinerait la question et rendrait une décision à une date ultérieure.

Les agents des forces de l’ordre de l’Idaho ont commencé à enquêter sur le couple en novembre 2019 après que des membres de la famille élargie ont signalé la disparition des enfants. Leurs corps ont été retrouvés enterrés plus tard sur la propriété de Chad Daybell dans l’Idaho rural. Chad et Lori Vallow Daybell s’étaient mariés deux semaines seulement après la mort inattendue de sa précédente épouse, Tammy Daybell.

Le couple a finalement été accusé de meurtre, de complot et de grand vol en relation avec la mort des enfants et de la défunte épouse de Daybell. Ils ont plaidé non coupables et risquent la peine de mort s’ils sont reconnus coupables.

Les procureurs disent que le couple a promu des croyances religieuses inhabituelles pour faire avancer les complots de meurtre présumés. L’ancien mari de Lori Vallow Daybell, décédé alors que les deux étaient séparés, a déclaré dans des documents de divorce que Vallow Daybell croyait qu’elle était une figure divine responsable d’avoir inauguré la fin des temps apocalyptique. Chad Daybell a écrit des livres de fiction axés sur l’apocalypse et enregistré des podcasts sur la préparation de l’apocalypse.

Des amis du couple ont déclaré aux enquêteurs des forces de l’ordre que le couple pensait que les gens pouvaient être pris en charge par des esprits sombres et que Vallow Daybell qualifiait ses enfants de «zombies», terme qu’ils utilisaient pour décrire ceux qui étaient possédés.

Vallow Daybell est également accusée de complot en vue de commettre un meurtre en Arizona en lien avec la mort de son ancien mari. Charles Vallow a été abattu par le frère de Lori Daybell, Alex Cox, qui a déclaré que c’était de la légitime défense. Cox est décédé plus tard de ce que la police a qualifié de causes naturelles.

La procédure judiciaire en Arizona est suspendue pendant que l’affaire de l’Idaho est en cours et Vallow Daybell n’a pas prévu de plaider dans l’affaire de l’Arizona.

Rebecca Boone, Associated Press