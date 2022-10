Le juge envisage d’arrêter les observateurs des urnes en Arizona

PHOENIX (AP) – Un juge fédéral de l’Arizona a déclaré qu’il espérait décider d’ici vendredi s’il fallait ordonner aux membres d’un groupe de cesser de surveiller les urnes de vote en plein air dans le plus grand comté de l’État dans un effort qui a suscité des allégations d’intimidation des électeurs.

Les groupes Arizona Alliance for Retired Americans et Voto Latino ont demandé au juge de district américain Michael Liburdi lors d’une audience mercredi d’empêcher les membres de Clean Elections USA de se rassembler à la vue des boîtes de dépôt dans le comté de Maricopa et de suivre les électeurs et de prendre des photos et des vidéos d’eux et de leurs voitures.

L’avocat de Clean Elections USA a déclaré qu’une ordonnance d’interdiction aussi large serait inconstitutionnelle.

Liburdi a déclaré qu’il espérait rendre une décision d’ici vendredi mais qu’il pourrait continuer à peser la question jusqu’au week-end.

La League of Women Voters a déposé une plainte similaire mardi devant un tribunal fédéral en Arizona, alléguant que Clean Elections USA intimidait les électeurs.

Cette poursuite allègue également que les groupes Lions of Liberty et l’équipe de préparation du comté de Yavapai, qui sont associés au groupe antigouvernemental d’extrême droite Oath Keepers, ont entrepris leurs propres efforts pour surveiller les urnes et filmer les électeurs dans le comté de Yavapai en Arizona.

Les négationnistes des élections aux États-Unis ont adopté un film qui a été discrédité appelé “2000 Mules” qui prétend que les gens ont été payés pour voyager parmi les boîtes de dépôt et les bourrer de bulletins de vote frauduleux lors du vote présidentiel de 2020.

Il n’y a aucune preuve de l’idée qu’un réseau de «mules» de vote associés aux démocrates ait conspiré pour collecter et livrer des bulletins de vote aux urnes, soit il y a deux ans, soit lors des prochaines élections de mi-mandat.

Au milieu des plaintes d’électeurs qui disent avoir été harcelés, le shérif du comté de Maricopa, Paul Penzone, a déclaré cette semaine que son bureau avait commencé à assurer la sécurité autour des boîtes de dépôt. Les adjoints du shérif ont répondu lorsque deux personnes masquées portant des armes à feu et portant des gilets pare-balles se sont présentées dans une boîte de dépôt dans la banlieue de Phoenix à Mesa.

La secrétaire d’État a déclaré cette semaine que son bureau avait reçu six cas d’intimidation potentielle d’électeurs contre le procureur général de l’État et le ministère américain de la Justice, ainsi qu’un e-mail menaçant envoyé au directeur des élections de l’État.

Le bureau du procureur américain en Arizona a déclaré qu’il surveillait également les cas d’intimidation d’électeurs et s’est engagé à poursuivre ceux qui violent la loi fédérale.

Les responsables fédéraux ont déclaré que les policiers locaux seraient la “première ligne des efforts visant à garantir que tous les électeurs qualifiés puissent exercer leur droit de vote sans intimidation ni autres abus électoraux”.

“Nous protégerons vigoureusement les droits de tous les Arizonans à voter librement et légalement lors des élections”, a déclaré mercredi le bureau. “Comme le montrent les nombreuses affaires liées à des menaces électorales en attente d’accusations de crime fédéral pour des activités criminelles présumées découlant de notre État, les actes qui franchissent la ligne ne resteront pas sans réponse.”

Le procureur général de l’Arizona, Mark Brnovich, appelle les électeurs à signaler immédiatement toute intimidation à la police et à porter plainte auprès de son bureau.

“Quelle que soit l’intention, ce type de comportement erroné est contraire à la fois aux lois et aux valeurs de notre État”, a déclaré Brnovich, un républicain.

Anita Snow, l’Associated Press