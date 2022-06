Le juge entendra les demandes de réinitialisation du procès de 2 dans le meurtre de Floyd

MINNEAPOLIS (AP) – Les procureurs du Minnesota et un avocat de la défense de l’un des deux anciens policiers de Minneapolis qui font toujours face à un procès d’État pour le meurtre de George Floyd ont fait des demandes en duel pour une nouvelle date de procès, l’État espérant avoir un procès dès que cet été, alors qu’un avocat de la défense veut le repousser au printemps prochain.

Tou Thao et J. Alexander Kueng sont accusés d’avoir aidé et encouragé à la fois le meurtre au deuxième degré et l’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans le meurtre de Floyd en mai 2020. Leur procès devait commencer plus tôt ce mois-ci, mais le juge Peter Cahill l’a reporté au 5 janvier, affirmant que cela améliorerait les perspectives d’un procès équitable.

Mais vendredi, les procureurs de l’État ont demandé un procès rapide au nom de la famille de Floyd. En vertu de la loi du Minnesota, cela signifie que le procès pourrait commencer à la mi-août. L’avocat de la défense de Kueng, Tom Plunkett, a suivi avec un document déposé dimanche qui demande un délai plus long – jusqu’en avril – parce qu’il a un conflit d’horaire.

Cahill tiendra une audience sur la question mardi.

Thao et Kueng ont déjà été reconnus coupables de chefs d’accusation fédéraux de violation des droits de Floyd. Leur ancien collègue, Thomas Lane, a également été reconnu coupable d’un chef d’accusation fédéral et a plaidé coupable en mai à une accusation d’État d’avoir aidé et encouragé un homicide involontaire coupable au deuxième degré. Tous les trois sont libres en attendant leurs audiences fédérales de détermination de la peine, qui n’ont pas été fixées.

Outre la citation d’une loi qui appelle à un procès rapide, les procureurs de l’État n’ont donné aucune raison supplémentaire à leur demande. Mais le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, a précédemment déclaré qu’il était regrettable « pour les victimes, les témoins et la communauté que la possibilité de demander justice ait été retardée ».

Plunkett a déclaré dans son dossier, qui a été rendu public lundi, qu’il avait discuté de sa demande de délai supplémentaire lors d’une téléconférence, mais l’État a déclaré qu’il ne pouvait pas l’accepter. Plunkett a écrit que l’avocat de Thao, Bob Paule, ne s’était pas opposé à un autre report.

Plunkett a également écrit qu’il y avait eu deux conférences en chambre – le 9 mars et le 27 mai – au cours desquelles les négociations de plaidoyer, la planification des procès et d’autres questions ont été discutées. Il a déclaré avoir alors déclaré au tribunal qu’il ne serait pas disponible pour un procès de janvier à mars.

Cahill a également présidé le procès de l’année dernière de l’ancien officier Derek Chauvin, qui a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré et condamné à 22 ans et demi pour s’être agenouillé sur le cou de Floyd alors que l’homme noir a déclaré qu’il ne pouvait pas respirer. Chauvin, qui est blanc, est en prison depuis cette condamnation. Il a également plaidé coupable à une accusation fédérale de droits civils.

Amy Forliti, Associated Press