Le juge entendra les arguments visant à bloquer l’obligation d’afficher les dix commandements de la Louisiane dans les écoles

BATON ROUGE, Louisiane — Un juge fédéral entendra lundi les arguments sur la question de savoir s’il devrait temporairement bloquer une nouvelle loi de Louisiane exigeant que les dix commandements soient affichés dans toutes les salles de classe des écoles publiques d’ici le 1er janvier.

L’audience sur cette question et sur d’autres questions dans le cadre d’un procès en cours contestant la nouvelle loi devrait durer toute la journée. On ne sait pas exactement quand le juge de district américain John W. deGravelles statuera.

Les opposants affirment que la loi constitue une violation inconstitutionnelle du séparation de l’Église et de l’État et que l’exposition isolera les étudiants, en particulier ceux qui ne sont pas chrétiens. Les partisans soutiennent que la mesure est pas seulement religieuxmais revêt une importance historique pour le fondement du droit américain. La Louisiane, un État républicain fiable et ancré dans la ceinture biblique, est le seul État à avoir une telle exigence.

En juinparents d’élèves des écoles publiques de Louisiane, issus de diverses origines religieuses, ont intenté une action en justice, arguant que la législation viole les termes du premier amendement interdisant l’établissement gouvernemental d’une religion et garantissant la liberté religieuse.

Le gouverneur Jeff Landry, un républicain conservateur qui a soutenu la nouvelle loi, a déclaré depuis des mois qu’il avait hâte de défendre son mandat devant les tribunaux. Lorsqu’on lui a demandé, lors d’une conférence de presse en août, ce qu’il dirait aux parents contrariés par l’affichage des Dix Commandements dans la classe de leur enfant, il a répondu : « Si ces affiches sont à l’école et qu’ils (les parents) les trouvent si vulgaires, dites-le simplement aux enfant de ne pas le regarder.

Partout au pays, des pressions conservatrices ont été déployées pour intégrer la religion dans les salles de classede la législation de Floride autorisant les districts scolaires à avoir des aumôniers bénévoles pour conseiller les étudiants au plus haut responsable de l’éducation de l’Oklahoma, ordonnant aux écoles publiques de incorporer la Bible dans les cours.

La nouvelle loi en Louisiane a été vantée par les conservateurs, notamment l’ancien président Donald Trump.

En juin, le candidat républicain à la présidentielle a publié sur son réseau social : « J’AIME LES DIX COMMANDEMENTS DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES, PRIVÉES ET BEAUCOUP D’AUTRES LIEUX, D’ailleurs. LISEZ-LE – COMMENT POUVONS-NOUS, EN TANT QUE NATION, SE FAIRE TORT ???

La législation de la Louisiane, qui s’applique à toutes les salles de classe des écoles publiques de la maternelle à la 12e année et aux universités financées par l’État, exige que les dix commandements soient affichés sur une affiche ou un document encadré d’au moins 11 pouces sur 14 pouces (28 sur 36 centimètres) là où le texte est le central et « imprimé dans une grande police facilement lisible ». Chaque affiche doit également être associée à la déclaration contextuelle de quatre paragraphes.

De plus, des dizaines de milliers d’affiches seront probablement nécessaires pour satisfaire à la nouvelle loi, étant donné que la Louisiane compte plus de 1 300 écoles publiques. L’Université d’État de Louisiane compte près de 1 000 salles de classe sur le seul campus de Baton Rouge.

Le mandat n’oblige pas les systèmes scolaires à dépenser de l’argent public pour les affiches, les Républicains affirmant que les affichages seront financés par des dons ou que les affiches elles-mêmes seront données par des groupes ou des organisations. Des questions persistent sur la manière dont l’exigence sera appliquée si un enseignant refuse de raccrocher les dix commandements et sur ce qui se passe s’il n’y a pas suffisamment de dons pour financer le mandat.

Dans un accord conclu entre le tribunal et l’État mois derniercinq écoles spécifiquement répertoriées dans le procès n’afficheront pas les commandements dans les salles de classe avant le 15 novembre et n’établiront pas de règles régissant l’application de la loi avant cette date. La date limite pour se conformer, le 1er janvier 2025, reste en vigueur pour les écoles de tout l’État.