Le juge entendra les arguments sur la demande de Mark Meadows de transférer le dossier des élections en Géorgie devant la Cour fédérale

ATLANTA (AP) — Un juge fédéral d’Atlanta devrait entendre lundi les arguments sur la question de savoir si Mark Meadows devrait être autorisé à combattre l’acte d’accusation en Géorgie l’accusant d’avoir participé à un stratagème illégal visant à annuler les élections de 2020 devant un tribunal fédéral plutôt que devant un tribunal d’État. .

L’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche a été inculpé plus tôt ce mois-ci, aux côtés de l’ancien président Donald Trump et de 17 autres personnes. Le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, qui a utilisé la loi géorgienne sur le racket pour porter plainte, allègue qu’ils ont participé à un vaste complot visant à tenter illégalement de maintenir le président républicain sortant au pouvoir même après sa défaite électorale face au démocrate Joe Biden.

Les avocats de Meadows affirment que les actes qui ont donné lieu aux accusations portées dans l’acte d’accusation « se sont tous produits pendant son mandat et dans le cadre de son service en tant que chef d’état-major ». Ils estiment qu’il n’a rien commis de criminel et que les charges retenues contre lui devraient être abandonnées. En attendant, ils souhaitent que le juge de district américain Steve Jones transfère l’affaire devant un tribunal fédéral afin de mettre fin à toute procédure contre lui au niveau de l’État.

L’équipe de Willis soutient que les actions en question visaient uniquement à maintenir Trump au pouvoir. Ces actions étaient explicitement de nature politique et sont illégales en vertu de la loi Hatch, qui restreint l’activité politique partisane des employés fédéraux, ont-ils écrit en réponse à l’avis de destitution de Meadows devant la Cour fédérale. Ils estiment que l’affaire devrait rester devant la Cour supérieure du comté de Fulton.

Les allégations contre Meadows comprennent : la participation à des réunions ou à des communications avec des législateurs d’État aux côtés de Trump et d’autres qui étaient censées faire avancer le prétendu plan illégal visant à maintenir Trump au pouvoir ; se rendre dans la banlieue d’Atlanta où se déroulait une vérification des signatures des enveloppes de vote ; organiser un appel téléphonique entre Trump et un enquêteur du secrétaire d’État géorgien ; participation à un appel téléphonique en janvier 2021 entre Trump et le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger au cours duquel Trump a suggéré que Raffensperger pourrait l’aider à « trouver » les voix nécessaires pour qu’il remporte la Géorgie.

Puisque Meadows était « interdit par la loi d’utiliser son autorité ou son influence pour interférer ou affecter le résultat d’une élection ou participer de toute autre manière à des activités visant au succès de M. Trump en tant que candidat à la présidence, chacune de ces activités est tombée » en dehors du cadre de ses fonctions, tant en fait qu’en droit », fait valoir l’équipe de Willis. Mais même si ce n’était pas le cas, il est clair que ces actions ne faisaient pas partie de ses fonctions officielles, affirment-ils.

L’équipe de Willis a assigné plusieurs témoins à comparaître à l’audience de lundi, notamment Raffensperger, l’ancienne enquêteuse en chef du bureau du secrétaire d’État de Géorgie, Frances Watson, et deux avocats qui ont travaillé pour Trump en Géorgie à la suite des élections mais qui n’ont pas été nommés dans le rapport. accusation. Ils ont également soumis des extraits de dépositions antérieures de plusieurs personnes, dont l’ancienne assistante de Meadows, Cassidy Hutchinson.

Meadows n’a pas droit à l’immunité en vertu de la clause de suprématie de la Constitution américaine, qui dit essentiellement que la loi fédérale a préséance sur la loi de l’État, parce que ses actions constituaient une « activité politique inappropriée » qui ne faisait pas partie de ses fonctions officielles et les preuves montrent que il avait «des motivations personnelles ou criminelles pour agir», a soutenu l’équipe de Willis.

En réponse au dossier de l’équipe de Willis, les avocats de Meadows ont déclaré que tout ce qui était en jeu pour le moment était de savoir si l’affaire devait être transférée devant la Cour fédérale et qu’il avait atteint ce « seuil très bas ».

Meadows était un fonctionnaire fédéral et ses actions faisaient partie de ce rôle, ont-ils écrit, soulignant que le chef de cabinet a « des tâches étendues pour conseiller et assister le président ». Le bien-fondé de ses arguments en matière d’immunité ne peut pas être utilisé pour décider si l’affaire doit être portée devant la Cour fédérale, ont-ils soutenu.

Ils ont ajouté que « la Loi Hatch est une fausse piste, particulièrement à ce stade », et ne devrait même pas être discutée avant que l’affaire ne soit portée devant la Cour fédérale. « Néanmoins, M. Meadows s’est conformé à la loi fédérale en ce qui concerne la conduite accusée », ont-ils écrit.

Au moins quatre autres personnes accusées dans l’acte d’accusation cherchent également à porter l’affaire devant un tribunal fédéral, notamment Jeffrey Clark, responsable du ministère américain de la Justice. Les trois autres – l’ancien président du Parti républicain de Géorgie David Shafer, le sénateur de l’État de Géorgie Shawn Still et Cathy Latham – font partie des 16 républicains de Géorgie qui ont signé un certificat déclarant faussement que Trump avait remporté l’élection présidentielle de 2020 et se déclarant « dûment élus » de l’État. et « électeurs qualifiés ».

Kate Brumback, Associated Press