Le juge entendra les arguments dans le procès civil de New York contre Trump

Les avocats de Donald Trump et le bureau du procureur général de New York, Letitia James, discuteront vendredi de la portée du prochain procès dans le cadre de la poursuite civile intentée par l’État contre l’ancien président devant un juge de New York.

L’audience préliminaire a commencé juste après 10 heures HE, le juge de la Cour suprême de New York, Arthur Engoron, ayant indiqué qu’il examinerait les requêtes en jugement sommaire des deux parties. Les avocats de Trump ont demandé le rejet des sept causes d’action dans la plainte du procureur général de New York, et James affirme que les accusés ont avancé des arguments frivoles, a déclaré Engoron.

Les avocats de Trump ont soutenu que James n’avait « aucune autorité valable » pour poursuivre, que le procès avait été intenté en dehors des délais de prescription et que son bureau n’avait « pas réussi à démontrer un préjudice, même théorique, à qui que ce soit, public ou privé ».

Le bureau de James a demandé au tribunal de déclarer les Trump et leur entreprise familiale, la Trump Organization, responsables de fraude avant même le début du procès le 2 octobre. des valeurs gonflées pour de nombreux actifs de M. Trump », a écrit son bureau dans un dossier.

Le bureau de James a déclaré qu’il existe une « quantité écrasante de preuves établissant de manière incontestable » que Trump et ses fils aînés se sont livrés à « une utilisation frauduleuse répétée et persistante de l’information fausse et trompeuse ». [Statements of Financial Condition] dans le cadre de transactions commerciales avec des banques et des assureurs. » Par conséquent, l’État demande au tribunal de déclarer Trump responsable de fraude.

Le mardi 26 septembre, le juge a déclaré qu’il rendrait une ordonnance sur les deux jugements sommaires – un de chaque côté – et sur la demande de sanctions du procureur général. Il a déclaré que s’il se rangeait du côté du jugement sommaire des accusés, il n’y aurait pas de procès.

Dans la requête du bureau de James pour un jugement sommaire partiel, l’État a allégué que Trump avait régulièrement surestimé sa valeur nette personnelle auprès des institutions financières, jusqu’à 2,2 milliards de dollars par an.

Trump et ses avocats, qui ont nié tout acte répréhensible, ont tenté à plusieurs reprises de faire rejeter l’affaire. Plus tôt ce mois-ci, James a demandé à la Cour suprême de l’État de sanctionner Trump, ses fils Eric et Don Jr., d’autres personnes liées à l’entreprise familiale et les avocats de Trump pour un total de 20 000 $.

James a porté plainte contre Trump pour la première fois en septembre 2022, alléguant que l’ancien président et ses fils aînés s’efforçaient de gonfler la valeur nette personnelle de Trump afin d’attirer des accords de prêt favorables. James allègue qu’il y a eu plus de 200 cas de fraude sur une période de 10 ans.

Le procureur général réclame environ 250 millions de dollars de sanctions, interdit définitivement à la famille Trump de servir en tant que dirigeants d’entreprises new-yorkaises et empêche Trump de conclure des transactions immobilières commerciales dans l’État pendant cinq ans.

Par ailleurs, Trump fait face à des accusations criminelles dans quatre affaires différentes – une à New York par le procureur du district de Manhattan, deux portées par le ministère de la Justice et une dans le comté de Fulton, en Géorgie.