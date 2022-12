Le juge entend une affaire contestant la victoire du candidat à l’Alaska House

JUNEAU, Alaska (AP) – Une démocrate d’Anchorage confrontée à une contestation judiciaire de sa victoire à la State House a déclaré qu’elle résidait en Alaska depuis un peu plus de trois ans lorsqu’elle a déposé sa candidature, témoignant jeudi que ses publications sur les réseaux sociaux n’étaient pas toujours contemporaine et qu’une demande de permis de pêche pour cette année faisant remonter sa résidence à mai 2019 était plus précise que les demandes précédentes.

Une action en justice contestant la victoire de Jennifer “Jennie” Armstrong aux élections du mois dernier allègue qu’elle n’est pas qualifiée pour être certifiée en tant que membre de l’Assemblée législative parce qu’elle n’avait pas été résidente pendant au moins trois ans avant son entrée en fonction. La date limite de dépôt des candidatures était le 1er juin.

Mais Armstrong a déclaré dans un affidavit ainsi qu’au tribunal jeudi que le 20 mai 2019, c’est quand elle a déménagé en Alaska. Elle a dit que c’est la date à laquelle elle et son mari ont discuté et ont décidé qu’elle emménagerait avec lui à Anchorage.

L’affaire a été portée par la républicaine Liz Vazquez, qui a perdu la course contre Armstrong, ainsi que quatre autres personnes qui ont déposé une contestation préalable de l’éligibilité d’Armstrong qui a été rejetée par un juge pour des motifs de procédure. Le procès pointe vers une publication sur les réseaux sociaux qui aurait été faite par Armstrong, les demandes de permis de pêche et le moment où Armstrong s’est inscrit pour voter.

Armstrong “n’a pas démontré son intention de rester en Alaska jusqu’au 7 juin 2019 au moins, mais peut-être plus tard que le 23 juin 2019 et au plus tard le 26 août 2019”, indique le procès.

Armstrong dans son affidavit a déclaré qu’elle avait donné une adresse antérieure en Louisiane sur les formulaires de permis de pêche pour non-résidents en juin 2019 “parce que je pensais que je devais indiquer une adresse hors de l’État pour obtenir un permis de pêche pour non-résidents”. Elle a déclaré que dans les demandes de permis de pêche pour résidents en 2020 et 2021, elle “a fait preuve de prudence et a arrondi à l’inférieur pour ne compter que les mois complets” en indiquant depuis combien de temps elle était résidente.

Ces demandes indiquaient sa résidence datée de juin 2019, selon le procès.

Scott Kendall, un avocat d’Armstrong, lors de son interrogatoire jeudi, a noté que sa demande de pêche de 2022 indiquait que sa résidence datait de mai 2019. Il lui a posé des questions sur la différence.

Armstrong a déclaré qu’elle n’avait pas suivi le processus de localisation lorsqu’elle a déménagé en Alaska avant mai de cette année. Dans son affidavit, elle a déclaré qu’elle n’avait pas envisagé de se présenter aux élections avant mai 2022 et que c’était alors qu’elle devait déterminer le “jour exact” de son déménagement en Alaska.

“Donc, au moment où vous avez rempli cette licence, vous aviez fait l’exercice de repérer la date aux fins de votre déclaration de candidature?” a demandé Kendall.

“Oui,” dit-elle.

“Et c’est donc la raison pour laquelle c’est un peu plus précis?” Il a demandé.

“Ouais,” répondit-elle.

Armstrong, à qui Kendall a demandé lors de son interrogatoire si elle avait menti sur sa date de résidence pour se qualifier pour se présenter aux élections, a répondu: “Non.”

Elle a dit qu’elle rédigeait parfois une publication pour Instagram mais ne la postait que plus tard. Elle a dit qu’il n’y avait aucune raison ou pression pour qu’elle s’inscrive pour voter en Alaska avant de le faire.

Le juge de la Cour supérieure Herman Walker Jr. a demandé des arguments écrits aux avocats d’ici vendredi alors qu’il pesait l’affaire.

Vazquez dans son procès cherche à être déclarée vainqueur de la course. Le procès a été intenté contre les responsables des élections de l’État, mais Armstrong est intervenu dans l’affaire. Elle et son mari ont témoigné à l’audience de jeudi

La nouvelle législature se réunit le 17 janvier. La State House n’a pas encore organisé de majorité. L’affiliation à un parti n’est souvent pas le seul facteur dans l’organisation de la Chambre d’État et du Sénat ; les personnalités et les orientations politiques sont également des facteurs. Le Sénat a organisé une majorité bipartite.

Une poursuite distincte conteste l’éligibilité du représentant de l’État républicain David Eastman, qui a des liens avec le groupe d’extrême droite Oath Keepers, à siéger à l’Assemblée législative. Un procès dans cette affaire, qui sera décidé par un juge, s’est terminé mercredi.

Becky Bohrer, L’Associated Press