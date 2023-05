Le juge entend les requêtes dans une affaire de double meurtre ; fixe la prochaine date d’audience au 15 juin – Shaw Local

OREGON – Un juge du comté d’Ogle a entendu plusieurs requêtes de la défense le 4 mai lors d’une audience de trois heures pour un homme de Stillman Valley accusé d’avoir tué son ex-femme et leur fils de 3 ans en 2016.

Duane Meyer, 41 ans, de Stillman Valley, est accusé de quatre chefs de meurtre au premier degré, de deux chefs d’incendie criminel aggravé et d’un chef de dissimulation d’un décès par homicide dans le cadre de l’incendie de la maison Byron du 19 octobre 2016 dans lequel Margaret «Maggie» (Rosko) Meyer, 31 ans, a été retrouvée morte et leur fils, Amos Meyer, 3 ans, est décédé.

Lors de l’audience du 4 mai, l’avocat de la défense Christopher DeRango, de Rockford, a demandé au juge du comté d’Ogle, John « Ben » Roe, d’exclure les informations recueillies par l’accusation d’être présentées à un jury, arguant que certaines d’entre elles étaient « non pertinentes » ou seraient « préjudiciables ». à son client.

En janvier, DeRango a déposé 21 motions in limine et a demandé qu’elles soient scellées avant le débat en audience publique.

Les requêtes in limine sont généralement déposées et débattues avant le début d’un procès, ce qui permet au juge de trancher les questions de preuve. Les requêtes sont faites par des avocats lorsqu’ils cherchent à exclure certaines preuves d’être présentées à un jury.

Le 4 mai, DeRango et son co-avocat, Patrick Moore, ont présenté leurs arguments sur au moins six requêtes expliquant pourquoi certaines preuves devraient être exclues tandis que le procureur adjoint de l’État du comté d’Ogle, Matthew Leisten, a présenté des contre-arguments pour permettre la présentation des preuves au procès. .

Certaines des requêtes in limine présentées dans cette affaire concernent des photos de scènes de crime, des photos d’autopsie, des recherches sur Internet, des photos de téléphones portables, des messages texte entre Meyer et d’autres, des vidéos de surveillance de véhicules et des commentaires faits aux policiers au cours de l’enquête.

DeRango a fait valoir que certains commentaires faits à la police étaient des ouï-dire et ne devraient pas être autorisés à être référencés pendant le procès. Il a qualifié les recherches sur Internet, qui, selon lui, selon l’État, de Meyer avant le décès, de preuves « douteuses » qui seraient « préjudiciables » à son client si elles étaient autorisées au procès.

Il a fait valoir que l’accusation ne devrait pas recevoir un « laissez-passer général » pour obtenir des preuves présentées au procès.

Leisten a fait valoir que la preuve était pertinente et, sur la base de la jurisprudence, devrait être autorisée.

« Le jury peut évaluer les preuves », a déclaré Leisten, notant que la défense serait également en mesure de contre-interroger tous les témoins pendant le procès.

« Il y a 6 000 pages de découverte et plus de 1 000 messages texte entre ces deux », a déclaré DeRango, faisant référence à des textes qui, selon l’État, ont été rédigés entre Meyer et un ami avant le décès. « Celles-ci ont été faites au milieu d’un divorce litigieux. »

Il a fait valoir que certains des messages ont été sortis de leur contexte et ne devraient pas être autorisés comme preuve.

Leisten n’était pas d’accord, arguant que « c’était un homicide planifié. Ceux-ci montrent ce qui se passait dans l’esprit de l’accusé.

Roe a pris tous les arguments en délibéré et a déclaré qu’il statuerait sur les requêtes lors de la prochaine audience de Meyer, qui est fixée au 15 juin à 9 heures.

Il a réitéré la demande de DeRango que les requêtes restent scellées.

Maggie (Rosko) Meyer, enseignante au Chana Education Center, a demandé le divorce en 2014. Les dossiers judiciaires montrent que le divorce a été finalisé en septembre 2016.

L’audience du 4 mai était l’une des nombreuses depuis que les accusations de meurtre ont été déposées en octobre 2019.

En novembre 2022, Roe a décidé que les enregistrements du téléphone portable de Duane Meyer seraient autorisés comme preuve lors du procès.

Meyer reste au centre correctionnel du comté d’Ogle avec une caution de 10 millions de dollars.