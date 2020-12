Le juge en chef sud-africain Mogoeng Mogoeng a nié les accusations selon lesquelles sa prière publique liant les vaccins Covid-19 au diable et au numéro 666 a mis en danger la vie des habitants du pays le plus touché par le coronavirus en Afrique.

S’exprimant devant une foule jeudi, Mogoeng, connu comme un chrétien passionné, a proclamé: «Seigneur, je le juge; Je l’ai descendu au nom de Jésus. Je verrouille tous les démons de Covid-19. Je verrouille tout vaccin qui n’est pas de vous. »

«S’il existe un vaccin du diable, destiné à infuser du triple-six dans la vie des gens, destiné à corrompre leur ADN. Un tel vaccin, Seigneur Dieu tout-puissant, puisse-t-il être détruit par le feu au nom de Jésus, » il ajouta.

Interrogé sur la question lors d’une conférence de presse vendredi, Mogoeng a déclaré qu’il s’en tenait aux déclarations qu’il avait faites dans sa prière controversée.

«S’il y a un vaccin qui est délibérément destiné à nuire aux gens, ce vaccin ne doit jamais voir le jour. Je crie à Dieu de l’arrêter », il a insisté. «Je me fiche des conséquences. Nous sommes restés silencieux pendant trop longtemps, respectant la ligne.

Le juge en chef sud-africain Mogoeng Mogoeng sur son lieu de travail. © Reuters / Siphiwe Sibeko





Le juge suprême de la Cour constitutionnelle sud-africaine s’est également prononcé contre le fait de rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 dans le pays. «Vous ne pouvez pas imposer un vaccin aux gens. Pourquoi devrais-tu? » il a dit.

La prière de Mogoeng a fait la une des journaux et suscité de vives discussions en ligne en Afrique du Sud, où le public est traditionnellement sceptique face aux nouvelles interventions médicales.

Le pays a jusqu’à présent enregistré plus de 22700 décès dus à Covid-19 – plus que tout autre pays du continent, mais on craint que de nombreux Sud-Africains tentent de rester à l’écart du vaccin, qui devrait être introduit en avril dans le cadre du schéma de distribution mondial COVAX.

Aussi sur rt.com Le responsable de la lutte contre les maladies en Afrique dénonce les inégalités du vaccin Covid-19 et appelle les pays riches à partager le coup

Le groupe de défense des droits de l’homme, Africa 4 Palestine, a déclaré que les déclarations du juge «Minent la science médicale et la position de l’Afrique du Sud sur la distribution de vaccins.»

Les commentateurs des médias sociaux ont blâmé Mogoeng pour « Ajoutant plus de confusion et de frustration à un pays déjà stressé »et lui a conseillé de s’en tenir à son travail judiciaire.

MogoengMogoeng devrait s’en tenir au travail de Concourt. pic.twitter.com/xfrqAyfQ2o – Unathi Kwaza (@Unathi_Kwaza) 10 décembre 2020

Mais il y avait aussi ceux qui défendu l’homme, avec un disant bizarrement qu’il ne condamnait que les vaccins qui «Viennent avec un mal spécifiquement pour les Africains»,mais pas tous les coups visant à arrêter la pandémie.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!