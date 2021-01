Ce fut une année mouvementée pour le juge en chef Roberts, qui comprenait la présidence du procès de destitution du président Trump, la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg et l’arrivée de la juge Amy Coney Barrett. Le tribunal reconfiguré est un travail en cours, mais l’ajout du juge Barrett diminuera presque certainement le pouvoir du juge en chef, car son vote n’est plus crucial lorsque les juges sont divisés selon des lignes idéologiques.

En réaction à la pandémie, la Cour suprême a reporté les arguments prévus pour mars et avril et s’est lancée en mai dans une expérience audacieuse, entendant les arguments par téléphone et laissant le public écouter, les deux premières. Le tribunal a maintenant entendu une quarantaine d’arguments dans le nouveau format. Malgré les pépins occasionnels, la procédure était ordonnée et digne même si parfois guindée et inerte.

Le juge en chef Roberts a écrit que le nouveau format permettait à la cour de fonctionner. «Bien que nous ayons hâte de revenir aux séances normales dans notre salle d’audience», a écrit le juge en chef, «nous avons été en mesure de nous tenir au courant de notre travail.»

Selon certaines mesures, cependant, la charge de travail du tribunal diminue. Une annexe au rapport du juge en chef indique que le tribunal n’a émis que 53 avis signés dans des affaires débattues au cours du mandat qui s’est terminé en juillet. C’est le plus petit nombre depuis les années 1860. Le terme actuel semble sur le point de donner un nombre tout aussi restreint d’opinions.

Au cours de l’épidémie de grippe espagnole, au terme qui a débuté en 1918, le tribunal a statué sur 163 affaires, soit plus de trois fois plus que le tribunal actuel.