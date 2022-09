Le juge en chef John Roberts prendra la parole lors d’une conférence au Colorado

DENVER (AP) – Le juge en chef John Roberts devrait faire sa première apparition publique depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade, s’exprimant vendredi soir lors d’une conférence judiciaire au Colorado.

Roberts doit être interviewé par deux juges de la 10e US Circuit Court of Appeals basée à Denver, qui accueille la conférence à Colorado Springs. Deux juges de la cour, Timothy M. Tymkovich et Jerome A. Holmes, auront une discussion avec Roberts lors de l’événement traditionnel de «conversation au coin du feu» de la conférence, qui a présenté un juge actuel ou passé de la Cour suprême depuis sa création en 2004.

Alors que la conférence offre aux avocats et aux juges une chance d’en savoir plus sur les questions juridiques émergentes, le chat, parrainé par la société historique du circuit, se concentre généralement sur la vision historique de leur carrière, plutôt que de discuter de l’actualité, Gregory Kerwin, le conseiller de la société, a dit.

La Cour suprême a été occupée à écrire l’histoire cette année. En mai, il y a eu une fuite sans précédent du projet d’avis du juge Samuel Alito qui suggérait que le tribunal était sur le point d’annuler la décision Roe v. Wade, qui offrait aux femmes des protections constitutionnelles contre l’avortement pendant près de 50 ans. Roberts a ordonné une enquête sur la façon dont l’opinion est sortie.

Le juge Clarence Thomas, le plus ancien membre du tribunal, a déclaré que le tribunal avait été irrévocablement lésé par la fuite. Le projet divulgué a été largement incorporé dans l’avis final d’Alito en juin qui a renversé Roe dans une affaire confirmant la loi du Mississippi interdisant l’avortement après 15 semaines.

Dans la décision de juin, Roberts, nommé à la cour en 2005 par l’ancien président George W. Bush, a voté pour le maintien de la loi du Mississippi, mais il n’a pas rejoint les juges conservateurs en annulant également Roe ainsi que Planned Parenthood v. Casey, la décision de 1992 qui a réaffirmé le droit d’interrompre une grossesse. Il a écrit qu’il n’était pas nécessaire de renverser les larges précédents pour faire respecter la loi de l’État, affirmant qu’il suivrait “un cours plus mesuré”.

Le renversement de Roe a ouvert la voie à de sévères restrictions ou interdictions de l’avortement dans près de la moitié des États américains.

Roberts a parlé à plusieurs reprises de l’importance de l’indépendance du pouvoir judiciaire et pour réfuter les perceptions de la cour en tant qu’institution politique pas très différente du Congrès ou de la présidence.

Les sondages d’opinion depuis la fuite et la publication de la décision finale d’avortement ont cependant montré une forte baisse de l’approbation du tribunal et de la confiance dans l’institution.

____

L’écrivain de l’Associated Press, Mark Sherman, a contribué à ce rapport depuis Washington.

Colleen Slevin, Associated Press