DENVER (AP) – Le juge en chef John Roberts a défendu vendredi le pouvoir de la Cour suprême d’interpréter la Constitution, affirmant que son rôle ne devrait pas être remis en question simplement parce que les gens ne sont pas d’accord avec ses décisions.

Lorsqu’on lui a demandé de réfléchir à l’année dernière à la cour lors de sa première apparition publique depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade, Roberts a déclaré qu’il craignait que ces derniers temps, certains critiques des décisions controversées de la cour aient remis en question la légitimité de la cour, qui il a dit que c’était une erreur. Il n’a mentionné aucun cas spécifique ou critique par son nom.

« Si le tribunal ne conserve pas sa fonction légitime d’interprétation de la constitution, je ne sais pas qui assumerait ce rôle. Vous ne voulez pas que les branches politiques vous disent quelle est la loi, et vous ne voulez pas que l’opinion publique soit le guide sur la décision appropriée », a déclaré Roberts lors d’un entretien avec deux juges du 10e US basé à Denver. Circuit Court of Appeals lors de sa conférence à Colorado Springs.

Roberts a décrit l’année dernière comme une année inhabituelle et difficile, soulignant que le public n’est pas autorisé à entrer dans le tribunal, fermé en 2020 en raison de la pandémie, comme une épreuve. Il a également déclaré qu’il était «déchirant» de se rendre à la Cour suprême qui était entourée de barricades tous les jours.

Les barrières ont été installées en mai lorsque des manifestations ont éclaté devant le tribunal et devant les domiciles de certains juges de la Cour suprême après une fuite sans précédent d’un projet d’avis indiquant que les juges prévoyaient d’annuler Roe v. Wade, qui offrait aux femmes des protections constitutionnelles contre l’avortement. depuis près de 50 ans. Les barrières ont disparu et le public sera autorisé à rentrer à l’intérieur lorsque la nouvelle session du tribunal commencera en octobre, mais une enquête sur la fuite ordonnée par Roberts se poursuit.

S’exprimant lors de la même conférence jeudi, le juge Neil Gorsuch a déclaré qu’il était “extrêmement important” d’identifier le bailleur et a déclaré qu’il attendait un rapport sur l’avancement de l’enquête, “j’espère bientôt”.

Gorsuch a condamné la fuite, tout comme d’autres juges qui l’ont abordée publiquement.

“Des efforts inappropriés pour influencer la prise de décision judiciaire, de quelque côté que ce soit, de qui que ce soit, constituent une menace pour le processus de prise de décision judiciaire”, a déclaré Gorsuch. Des journalistes du Wall Street Journal et de Bloomberg ont assisté à la conférence.

Le projet divulgué a été largement incorporé dans l’opinion finale du juge Samuel Alito en juin qui a annulé Roe v. Wade dans une affaire confirmant la loi du Mississippi interdisant l’avortement après 15 semaines. La décision a ouvert la voie à de sévères restrictions ou interdictions de l’avortement dans près de la moitié des États américains.

Dans la décision de juin, Roberts, nommé à la cour en 2005 par l’ancien président George W. Bush, a voté pour le maintien de la loi du Mississippi, mais il n’a pas rejoint les juges conservateurs pour annuler également Roe v. Wade, ainsi que Planned Parenthood v. Casey, la décision de 1992 qui réaffirme le droit d’interrompre une grossesse. Il a écrit qu’il n’était pas nécessaire de renverser les larges précédents pour faire respecter la loi de l’État, affirmant qu’il suivrait “un cours plus mesuré”.

Roberts a parlé à plusieurs reprises de l’importance de l’indépendance du pouvoir judiciaire et pour réfuter les perceptions de la cour en tant qu’institution politique pas très différente du Congrès ou de la présidence.

Les sondages d’opinion depuis la fuite et la publication de la décision finale d’avortement ont cependant montré une forte baisse de l’approbation du tribunal et de la confiance dans l’institution.

Lorsqu’on lui a demandé ce que le public ne savait peut-être pas sur le fonctionnement du tribunal, Roberts a souligné la collégialité entre les juges et la tradition du tribunal de se serrer la main avant de commencer les conférences ou de prendre le banc. Après que les juges soient en désaccord sur une décision, tout le monde mange ensemble dans la salle à manger du tribunal où ils parlent de tout sauf du travail, a-t-il déclaré. Il a dit que cela n’était pas dû à une «fausse affection», mais à un respect qui vient de la poussée et de l’attraction d’expliquer des idées et d’écouter les réponses à celles-ci.

“Nous avons une vocation commune et nous agissons en conséquence”, a-t-il déclaré.

L’écrivain de l’Associated Press, Mark Sherman, a contribué à ce rapport depuis Washington.

Colleen Slevin, Associated Press