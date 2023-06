Le juge en chef intervient dans l’ordonnance «Manglik» de la Haute Cour pour une survivante de viol

Une ordonnance de la Haute Cour d’Allahabad ordonnant que l’horoscope d’une survivante de viol soit examiné pour savoir si elle est manglik a incité le juge en chef de l’Inde (CJI) DY Chandrachud à intervenir aujourd’hui même s’il est à l’étranger.

Ce qui rend la décision du CJI encore plus inhabituelle, c’est que la Cour suprême est en pause estivale et qu’aucune audience n’a lieu le samedi et le dimanche. Des sources de premier plan à la Cour suprême ont déclaré à NDTV que le CJI a découvert l’ordonnance de la Haute Cour d’Allahabad ce matin et a demandé au greffe de mettre en place un banc pour prendre note de la question. Les juges Sudhanshu Dhulia et Pankaj Mithal ont tenu une séance spéciale à 15 heures et ont suspendu l’ordonnance de la Haute Cour.

Certaines sections de la société indienne croient qu’une personne née sous l’influence de la planète Mars (mangal) a « mangal dosha » (affliction). La superstition veut que le mariage entre un manglik et non manglik est de mauvais augure.

Un professeur de l’Université d’Allahabad emprisonné pour avoir violé une femme sous prétexte de mariage avait déposé une demande de libération sous caution devant la Haute Cour d’Allahabad, déclarant qu’il ne pouvait pas épouser la femme parce qu’elle est manglik. Le 23 mai, la Haute Cour a ordonné au chef du département d’astrologie de l’Université de Lucknow d’étudier l’horoscope de la femme pour vérifier si son affirmation était vraie.

Le tribunal a demandé que l’horoscope de la femme soit soumis dans une enveloppe scellée et a ordonné que le rapport soit soumis dans un délai d’une semaine.

Le banc de la Cour suprême a demandé au solliciteur général Tushar Mehta, qui a comparu dans l’affaire, « M. Mehta, vous avez vu cela? »

« J’ai vu cela. C’est troublant. Je demanderais à vos seigneuries de bien vouloir suspendre cet ordre », a répondu le solliciteur général.

Un avocat représentant le plaignant a déclaré au banc que la haute cour avait adopté l’ordonnance avec le consentement des parties. « Mais c’était totalement hors contexte. Qu’est-ce que cela a à voir avec le sujet », a déclaré le banc, ajoutant, « à part cela, cela implique tant d’autres fonctionnalités … le droit à la vie privée a été perturbé, et nous don Je ne veux pas préciser, il y a tellement d’autres aspects. » Le banc a publié l’affaire pour une nouvelle audience en juillet.