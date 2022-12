Le juge en chef du comté de Will réélu pour un 2e mandat – Shaw Local

Daniel Kennedy a été élu pour son deuxième mandat en tant que juge en chef du 12e circuit judiciaire du comté de Will cette année. Il a assisté à une réunion avec le membre du Congrès Bill Foster et les responsables du comté de Will pour discuter des améliorations de l’infrastructure au palais de justice du comté de Will le vendredi 28 janvier 2022 à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)