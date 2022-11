Le juge en chef de “Dancing with the Stars”, Len Goodman, annonce sa retraite

Le juge de “Dancing with the Stars”, Len Goodman, a annoncé sa retraite lors de l’émission de lundi soir.

Le joueur de 78 ans quitte son poste de juge en chef du concours de danse après l’avoir rejoint en 2005 pour la première saison. Goodman a partagé qu’il prévoyait de passer plus de temps avec ses petits-enfants au Royaume-Uni pendant sa retraite.

“Pour faire une émission en direct, vous devez être au top de votre forme et réagir rapidement. Et à mesure que l’on vieillit, les choses commencent à devenir plus difficiles”, a déclaré Goodman au magazine People.

Il a poursuivi: “Le soleil californien me manquera, travailler avec mes collègues juges et la camaraderie avec tout le monde dans l’émission. Voir les célébrités devenir des danseurs me manquera et faire partie de l’une des émissions les plus réussies à la télévision me manquera. .”

‘DANCING WITH THE STARS’ PRO CHERYL BURKE RÉFLÉCHIT À LA FAÇON DONT LE SPECTACLE A ‘SAUVE’ SA VIE

“Je ne me suis pas encore endormi ni commencé à dribbler dans la série, alors j’ai pensé qu’il valait mieux y aller avant de commencer !”

Au cours de la première saison de l’émission, Goodman a été rejoint par Carrie Ann Inaba et Bruno Tonioli. Les deux juges siègent toujours au panel après 31 saisons.

Goodman – qui était à l’origine un danseur de salon britannique – a commencé sa carrière sur “Strictly Come Dancing”, une version britannique de “Dancing with the Stars”.

Goodman a poursuivi en disant que “la majorité des Américains étaient convaincus que personne ne serait intéressé à regarder des danses de salon et que ce serait un flop”.

“Comme ils se sont trompés !” il a déclaré.

“DWTS” était sur ABC pendant 30 saisons avant que l’émission ne passe à Disney + pour sa 31e saison. Goodman n’a pas jugé la saison 21, mais est revenu pour les saisons 22-28.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Il a pris une autre pause au cours de la saison 29, mais est revenu pour la saison 30 avant d’annoncer sa retraite lors de la 31e saison.

Goodman a partagé certains de ses moments les plus mémorables en jugeant le spectacle au fil des ans jusqu’au point de vente. “Quand j’ai pu danser la valse viennoise – quoique brièvement – avec la célèbre partenaire de Derek Hough, Nastia Liukin”, a déclaré Goodman. “Danser sur une chanson chantée en direct en studio par Leela James [‘Fall For You’] m’a rappelé de si heureux souvenirs de mon passé de danseur.”

Il a poursuivi: “Rencontrer certains des grands artistes qui ont chanté dans la série tels que Neil Diamond, Barry Manilow, Stevie Wonder, Etta James, Rod Stewart, Gladys Knight, pour n’en nommer que quelques-uns… et rencontrer certains de mes héros sportifs, qui soit ont participé à l’émission, soit regardaient dans le public, du monde du baseball, du football, de la boxe, du ski, de la conduite de voitures de course et du patinage sur glace.”

“Je me suis tellement amusé à enregistrer ‘Dance Center’ pendant quelques années avec Kenny Mayne et Jerry Rice. Cela a toujours pris deux fois plus de temps qu’il n’aurait dû le faire pour enregistrer parce que nous n’arrêtions pas de rire!” Goodman a ajouté.

En fin de compte, Goodman a hâte de passer du temps avec sa famille pendant sa retraite.

“La retraite ressemble à plus de temps pour être avec la famille et les amis et profiter des petits-enfants pendant qu’ils sont encore jeunes et ne me répondez pas !” Goodman a partagé.

Il a indiqué au point de vente qu’il était reconnaissant pour toutes les expériences de sa carrière dans “Dancing with the Stars”.

“Au cours des 31 saisons, il y a eu des danses fantastiques, et une partie de ma retraite consistera à déterrer les DVD que j’ai eu la chance de recevoir au fil des ans et à revivre les souvenirs des performances exceptionnelles passées – les bons, les mauvais et les laids », a-t-il dit.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Goodman a ajouté: “Je suis sûr qu’il y a beaucoup de gens qui sont heureux que je parte, mais j’espère qu’il y en aura aussi qui seront tristes.

“J’ai eu une merveilleuse chance et je ne remercierai jamais assez tous ceux qui m’ont aidé en cours de route”, a-t-il poursuivi. “Un grand bravo à la coiffure, au maquillage, à la garde-robe et à toute l’équipe qui ont tous joué leur rôle dans le succès de ‘Dancing With Stars’ – cela a vraiment été une expérience merveilleuse à vivre. Hasta la vista baby !”