Le juge empêche Trump de lancer une « campagne de diffamation avant le procès » et lui interdit de cibler les procureurs

Un juge fédéral a interdit lundi à Donald Trump de cibler les procureurs américains, le personnel judiciaire et les témoins potentiels impliqués dans une affaire pénale l’accusant d’avoir tenté d’annuler sa défaite électorale de 2020.

La juge de district américaine Tanya Chutkan à Washington, soulignant les publications désobligeantes de Trump sur les réseaux sociaux, a déclaré qu’elle ne permettrait pas à l’ancien président américain, qui a plaidé non coupable, de « lancer une campagne de diffamation avant le procès » contre les personnes impliquées dans l’affaire.

« Aucun autre accusé ne serait autorisé à le faire, et je ne l’autoriserai pas dans cette affaire », a déclaré Chutkan en rendant l’ordonnance.

Un porte-parole de la campagne Trump a qualifié cet ordre d’« abomination absolue ».

L’ordonnance interdit à Trump, favori pour l’investiture présidentielle républicaine de 2024, et aux avocats chargés de l’affaire de cibler personnellement le conseiller spécial Jack Smith, les procureurs travaillant avec lui et le personnel du tribunal. Cela empêche également Trump de discuter des témoins potentiels en ce qui concerne leur témoignage au procès.

La décision fait suite à une audience de deux heures au cours de laquelle le juge a interrogé un avocat de Trump au sujet de récentes publications sur les réseaux sociaux dans lesquelles Trump qualifiait Smith de « voyou » et la ville de Washington de « embarras crasseux et criminel » et suggérait que l’ancien haut responsable américain Le général Mark Milley a commis une infraction qui aurait autrefois justifié la mort.

Chutkan a dit :

Il ne s’agit pas de savoir si j’aime le langage utilisé par M. Trump. Il s’agit d’un langage qui présente un danger pour l’administration de la justice.

L’avocat de Trump, John Lauro, s’est opposé à toute demande visant à restreindre les déclarations de Trump, arguant que cela équivaudrait à une censure lors d’une campagne présidentielle. Il a déclaré lors de l’audience que Trump ferait immédiatement appel de toute ordonnance limitant ses déclarations publiques.

Trump a utilisé avec succès les nombreuses menaces juridiques auxquelles il fait face pour lever des fonds pour sa campagne et son opération politique a cherché à capitaliser sur l’audience de lundi en arguant que la demande de silence ferait taire son mouvement politique.

Les procureurs ont demandé une ordonnance de silence limitée qui interdirait certaines déclarations de Trump au cours de l’affaire.

La juge a déclaré qu’elle autoriserait Trump à faire des déclarations critiques à l’égard du ministère américain de la Justice et à dénoncer les poursuites comme étant politiquement motivées.

Lauro a déclaré que Trump répondait à « l’oppression » du ministère de la Justice et « a l’habitude d’utiliser un langage fort et un langage créatif pour attirer l’attention sur les problèmes de ce pays ».

Le procès de Trump doit commencer dans cinq mois. Il est accusé de complot en vue d’interférer dans le décompte des voix et de bloquer la certification des élections de 2020, qu’il a perdues face au démocrate Joe Biden.

Molly Gaston, une procureure travaillant avec Smith, a déclaré que cette ordonnance était nécessaire pour empêcher Trump de juger l’affaire « devant le tribunal de l’opinion publique ».