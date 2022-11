Le juge DuPage intervient dans le décompte des voix du 45e district de la Chambre – Shaw Local

Il sera interdit aux travailleurs électoraux du comté de DuPage d’utiliser des applications de vote par correspondance pour vérifier les signatures sur les bulletins de vote par correspondance qui doivent encore être comptés, a décidé un juge mardi.

Lundi, la représentante de l’État Deanne Mazzochi a intenté une action en justice contre le greffier du comté de DuPage, Jean Kaczmarek, affirmant que son bureau vérifiait de manière inappropriée les signatures sur les bulletins de vote par correspondance. Le procès intervient alors que Mazzochi, un républicain d’Elmhurst, reste dans une course au coude à coude pour le siège du 45e district contre la démocrate Jenn Ladisch Douglass.

Mazzochi fait valoir dans la poursuite que le code électoral de l’État exige que les signatures sur les bulletins de vote par correspondance soient vérifiées en utilisant le dossier d’inscription des électeurs le plus récent d’une personne. Cependant, selon le procès de Mazzochi, le bureau du greffier du comté n’a pas respecté la loi.

“Au moins trois personnes, dont Mazzochi elle-même, ont été témoins de la vérification des bulletins de vote par correspondance dont les signatures ne correspondent pas au dossier d’inscription de l’électeur, où les responsables électoraux” vérifient “par la suite la signature en la comparant à la signature qui apparaît sur le demande de vote par correspondance », indique le procès.

Mardi, le juge James Orel a fait droit à la demande de Mazzochi d’une ordonnance d’interdiction temporaire interdisant au bureau du greffier “d’utiliser une signature sur une demande de vote par correspondance dans le cadre de la validation des signatures”. En expliquant la justification de sa décision, le juge a déclaré que l’utilisation d’une application de vote par correspondance pour valider les signatures sur le bulletin de vote par correspondance lui-même “serait un moyen évident de commettre une fraude électorale”.

“Par conséquent, la décision … profite aux deux candidats, ainsi qu’au bureau du greffier du comté de DuPage, qui est obligé de suivre la loi”, a écrit Orel dans l’ordonnance. Le juge a également rejeté une requête déposée par les avocats du greffier pour rejeter la poursuite.

En début d’après-midi de mardi, des résultats non officiels dans les comtés de Cook et DuPage ont montré que Ladisch Douglass, un avocat d’Elmhurst, menait Mazzochi par 341 voix. Pendant ce temps, les décomptes signalés jusqu’à présent ne tiennent pas compte des bulletins de vote par correspondance en suspens.

“Alors que les procédures inappropriées du greffier ont déjà endommagé le processus, je continuerai à me battre pour m’assurer qu’il est mené avec intégrité”, a déclaré Mazzochi, un avocat, dans une déclaration écrite après la décision du juge. «Le vote par correspondance ne peut fonctionner sans des protections strictes et des procédures sécurisées pour garantir que l’identité d’un électeur ne soit pas usurpée. L’ordonnance de la Cour protégera désormais les électeurs pour le reste de ce processus d’élection et de tabulation. »

Patrick Bond, un avocat représentant le bureau du greffier, a reporté les questions à Kaczmarek, qui n’a pas immédiatement répondu mardi à une demande de commentaire.

Lors de l’audience de mardi, Bond s’est opposé à la demande de Mazzochi pour l’ordonnance d’interdiction temporaire. Il a fait valoir que le juge n’avait pas le pouvoir d’intervenir pendant le dépouillement des bulletins de vote. Il a déclaré que Mazzochi pourrait contester le résultat de l’élection une fois que le greffier aurait certifié les résultats.

Les votes par correspondance seront comptés jusqu’au 22 novembre, à condition que les bulletins de vote portent le cachet de la poste avant le 8 novembre.

Mazzochi s’est présentée pour le siège du 45e district après avoir été retirée de son district actuel.

