Le juge du Wisconsin se range du côté du GOP dans la lutte contre le vote par correspondance

MADISON, Wis. (AP) – Un juge du Wisconsin a ordonné mercredi aux greffiers électoraux de ne pas remplir les informations manquantes sur les enveloppes de certification des témoins contenant des bulletins de vote par correspondance, offrant une victoire aux républicains neuf semaines avant les élections dans l’État du champ de bataille.

Le procès, soutenu par la législature contrôlée par le GOP, est la dernière décision des républicains de resserrer les restrictions sur le vote des absents dans l’État swing où le gouverneur démocrate Tony Evers et le sénateur républicain Ron Johnson sont sur le bulletin de vote en novembre.

Le juge du circuit du comté de Waukesha, Michael Aprahamian, a accordé mercredi aux motions du GOP de bloquer immédiatement la pratique, connue sous le nom de cure de vote. L’affaire devrait finalement être portée devant la Cour suprême du Wisconsin contrôlée par les conservateurs, qui a statué en juillet que les urnes de vote par correspondance situées à l’extérieur des bureaux du greffier étaient illégales.

Les républicains soutiennent que les directives de la Commission électorale du Wisconsin de 2016 émises aux plus de 1 800 greffiers des élections locales de l’État et aux 72 greffiers de comté disant qu’ils peuvent corriger les certificats de vote sans contacter l’électeur sont illégales. Les greffiers n’abordent les problèmes que sur le certificat de témoin, qui sert également d’enveloppe, et non sur le bulletin de vote lui-même. Les républicains n’ont contesté cette pratique qu’après la défaite étroite de Donald Trump en 2020, lorsque près de 1,4 million d’électeurs ont voté par correspondance et que les vaccins COVID-19 n’étaient pas encore disponibles.

“Ce n’est pas une affaire de comptage des votes”, a déclaré George Burnett, avocat du Parti républicain du comté de Waukesha, qui a intenté le procès. “Il s’agit d’une affaire concernant l’arrêt de la publication de directives qui enfreignent la loi du Wisconsin.”

Le Parti démocrate du comté de Waukesha, qui défend la pratique, soutient que les républicains tentent de semer la confusion et l’incertitude quelques semaines seulement avant le début du vote anticipé. Tous les bulletins de vote par correspondance dans le Wisconsin doivent être envoyés aux électeurs avant le 22 septembre. Les directives sont en vigueur depuis plus de 20 élections à l’échelle de l’État, et les démocrates soutiennent qu’il est légal et nécessaire de se conformer à la loi fédérale sur les droits civils.

La question avait déjà été soulevée par Trump après avoir perdu de peu les élections de 2020. La Cour suprême du Wisconsin ne l’a pas abordé directement en confirmant la perte de Trump, mais quatre des sept juges ont suggéré que les directives permettant aux greffiers de remédier aux certificats de vote par correspondance étaient raisonnables.

Les républicains tentent depuis des mois d’annuler les directives de la commission électorale. En janvier, un comité législatif dirigé par le GOP a demandé à la commission de suspendre ses directives ou de soumettre une proposition de règle pour la clarifier. Lorsque la commission a présenté son état d’urgence, les législateurs républicains l’ont bloqué. La position de la commission est que les directives sous-jacentes restent en vigueur.

Mais les allers-retours ont été déroutants pour les greffiers qui se demandent ce qu’ils peuvent faire pour s’assurer que les bulletins de vote sont comptés.

Le procès a été intenté par le Parti républicain du comté de Waukesha et trois électeurs, et l’Assemblée législative dirigée par les républicains est intervenue. Le Parti démocrate du comté de Waukesha et la Ligue des électrices du Wisconsin se sont joints à la commission pour défendre les orientations.

Les deux parties ont présenté leurs arguments devant le tribunal avant que le juge ne se prononce mercredi.

La loi du Wisconsin exige que les bulletins de vote par correspondance soient soumis dans une enveloppe contenant la signature d’un témoin et l’adresse de cette personne et de l’électeur. Les directives de la commission électorale ont déclaré que les greffiers pourraient compléter les informations manquantes sans contacter l’électeur “si les greffiers sont raisonnablement en mesure de discerner toute information manquante provenant de sources extérieures”. Par exemple, le greffier pourrait remplir une adresse manquante pour l’électeur ou le témoin s’il connaissait la personne ou s’il pouvait vérifier l’adresse par lui-même.

Les républicains ne veulent pas que les greffiers puissent ajouter ou corriger des informations. Au lieu de cela, ils veulent qu’ils contactent l’électeur pour corriger le bulletin de vote ou qu’ils ne le comptent pas.

L’année dernière, le Bureau d’audit législatif a examiné près de 15 000 enveloppes de vote par correspondance de l’élection de 2020 dans 29 municipalités et a constaté que 1 022, soit environ 7%, manquaient des parties des adresses des témoins. Les vérificateurs ont constaté que les commis avaient corrigé les adresses sur 66 enveloppes, soit 0,4 % de l’échantillon.

L’audit a toutefois mis en garde contre l’extrapolation des résultats à l’échelle de l’État, notant que les auditeurs ont examiné les enveloppes de vote de neuf des 10 municipalités ayant la proportion la plus élevée de bulletins de vote par correspondance.

