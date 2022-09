MADISON, Wisconsin (AP) – Mardi, un juge du Wisconsin s’est rangé du côté des républicains et a refusé de suspendre sa décision de la semaine dernière selon laquelle la loi de l’État n’autorise pas les greffiers électoraux à remplir les informations manquantes sur les enveloppes de certification des témoins contenant des bulletins de vote par correspondance.

La décision devait être rapidement portée en appel par les démocrates, qui craignaient que les électeurs ne soient confrontés à un “coup de fouet” avec des règles potentiellement changeantes après l’envoi des bulletins de vote par correspondance la semaine prochaine. L’affaire devrait finalement se terminer devant la Cour suprême du Wisconsin contrôlée par les conservateurs, mais on ne sait pas s’il pourrait y avoir une décision avant les élections de mi-mandat qui ne sont que dans huit semaines.

Le procès est la dernière décision des républicains de resserrer les restrictions sur le vote des absents dans l’État swing où le gouverneur démocrate Tony Evers et le sénateur républicain Ron Johnson sont sur le bulletin de vote en novembre.

Le 7 septembre, le juge du circuit du comté de Waukesha, Michael Aprahamian, a accordé les requêtes du GOP et a ordonné à la commission électorale bipartite de l’État de révoquer ses directives aux greffiers leur disant qu’ils peuvent remplir les informations manquantes sur le certificat de témoin.

Il a refusé mardi de suspendre cette décision, comme l’avaient demandé la Commission électorale du Wisconsin, le Parti démocrate du comté de Waukesha et la Ligue des électrices du Wisconsin.

Le juge a déclaré en refusant la demande de suspension que le parti républicain du comté de Waukesha qui a intenté le procès, ainsi que la législature, ont une probabilité de succès beaucoup plus forte que les démocrates.

Jeffrey Mandell, avocat du Parti démocrate du comté de Waukesha, a fait valoir que la suspension devrait être émise pour éviter de créer un «coup de fouet des électeurs» avec des directives changeantes pour accepter les bulletins de vote par correspondance si près des élections. Il a noté que les directives étaient en vigueur depuis les 12 dernières élections à l’échelle de l’État.

Mais le juge a rejeté cet argument, affirmant que les directives en question n’affectent que ce que les greffiers et les responsables électoraux locaux peuvent faire avec un bulletin de vote, et non des instructions aux électeurs sur les informations qui doivent figurer sur le bulletin de vote.

“Je ne pense pas que l’argument du coup du lapin ait de l’influence”, a déclaré Aprahamian.

La Commission électorale du Wisconsin a publié des directives en 2016 indiquant aux greffiers qu’ils pouvaient remplir les informations d’adresse manquantes, connues sous le nom de traitement des bulletins de vote. La pratique n’a été contestée qu’après la défaite étroite de Donald Trump en 2020, lorsque près de 1,4 million d’électeurs ont voté par correspondance et que les vaccins COVID-19 n’étaient pas encore disponibles.

Le juge a statué que plus de 1 800 responsables des élections locales du Wisconsin n’avaient pas le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier les certificats de vote par correspondance, et que la commission électorale de l’État n’avait pas non plus le droit d’ordonner qu’ils prennent cette mesure. La commission électorale a prévu une réunion mercredi après-midi pour réagir à la décision.

Les greffiers se précipitaient pour interpréter ce que la décision signifiait pour quels bulletins de vote ils pouvaient accepter.

Steven Kilpatrick, avocat de la commission électorale, a déclaré que l’action du tribunal empêche la commission de dire aux greffiers ce qui constitue une adresse pouvant être acceptée sur un certificat de témoin de vote par correspondance.

“Maintenant, il n’y a rien pour guider les greffiers”, a déclaré Kilpatrick. “Cela entraîne une incertitude quant à ce qu’est une adresse complète et augmente le risque que certains bulletins ne soient pas comptés, sans la faute de l’électeur.”

Le juge a déclaré mardi qu’il n’avait pris aucune décision sur ce qui constitue une adresse et que personne ne lui avait demandé de se prononcer sur ce qu’il advenait des bulletins de vote avec une adresse incomplète. La seule question devant lui était de savoir si les directives demandant aux greffiers d’ajouter les informations manquantes étaient légales, a déclaré le juge.

Les greffiers n’abordent les problèmes que sur le certificat de témoin, qui sert également d’enveloppe, et non sur le bulletin de vote lui-même.

Scott Bauer, l’Associated Press