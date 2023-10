Le juge du procès Trump frappe du poing en signe de frustration envers l’avocat de la défense

Le juge chargé du procès pour fraude civile de Donald Trump a frappé mercredi du poing en signe de frustration envers les avocats de l’ancien président américain pour ce qu’il a qualifié de contre-interrogatoire redondant et « ridicule » d’un témoin.

L’échange houleux a eu lieu au troisième jour du procès dans le cadre d’un procès intenté par le bureau du procureur général de New York qui menace de démanteler l’empire commercial de Trump en raison d’allégations selon lesquelles il aurait gonflé sa valeur nette de plusieurs milliards de dollars pour obtenir de meilleures conditions de prêt et d’assurance.

Mardi, le juge Arthur Engoron a imposé un silence sur les déclarations publiques concernant le personnel du tribunal après que Trump ait utilisé les médias sociaux pour s’en prendre au plus haut légiste du juge.

Trump, favori pour l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024, a nié tout acte répréhensible et a déclaré que l’affaire faisait partie d’une chasse aux sorcières politique.

Engoron décidera seul de l’issue du procès. Il n’y a pas de jury, car la loi de l’État ne le permet pas dans ce type de procès. Il a déjà sanctionné les avocats de Trump pour avoir avancé des arguments qu’il a qualifiés de « frivoles ».

« C’est ridicule », a déclaré Engoron mercredi alors que l’un des avocats de Trump posait à plusieurs reprises à son ancien comptable les mêmes questions pour chaque année en cause dans l’affaire.

« Tout ce que je demande, c’est que vous regroupiez les choses pour que nous ne perdions pas de temps », a déclaré Engoron.

REGARDER | Trump en colère et agité alors que le procès commence : Le procès pour fraude de Trump à New York montre un accusé combatif Vidéo en vedetteDevant les caméras, le monde a vu un Trump combatif lors d’un procès pour fraude civile à New York. Le procureur général de l’État l’accuse d’avoir gonflé la valeur de ses actifs de plusieurs milliards de dollars pour obtenir des prêts massifs.

Trump, qui prend volontairement congé de la campagne électorale pour assister au procès, était présent au tribunal pour la troisième journée consécutive.

Il a attaqué à plusieurs reprises le procureur général de New York, Letitia James, et Engoron dans des remarques aux journalistes à l’extérieur de la salle d’audience, les qualifiant de « corrompus » et dénonçant l’affaire comme une « fraude et une imposture ».

« Il sait déjà ce qu’il va faire », a déclaré mercredi Trump à propos d’Engoron.

Il devait ensuite revenir dans la salle d’audience lorsqu’il sera appelé à témoigner, probablement dans plusieurs semaines.

Le procureur général de New York, Letitia James, quitte la salle d’audience pendant une pause déjeuner dans le cadre du procès civil pour fraude commerciale contre Trump mercredi. (Mary Altaffer/Associated Press)

Engoron a statué la semaine dernière que Trump, ses deux fils adultes et 10 de ses sociétés avaient commis une fraude en gonflant la valeur de leurs actifs.

Le juge a annulé les certificats commerciaux des sociétés contrôlant les joyaux du portefeuille de Trump, notamment la Trump Tower et le 40 Wall Street à Manhattan. Il a déclaré qu’il nommerait des séquestres pour superviser la dissolution de ces entités.

Les avocats de Trump ont fait appel de la décision mercredi.

Le procès, qui devrait se dérouler jusqu’à la mi-décembre, porte en grande partie sur les dommages et intérêts.

James demande au moins 250 millions de dollars d’amende, une interdiction permanente contre Trump et ses fils, Donald Jr. et Eric, de diriger des entreprises à New York, et une interdiction de cinq ans en matière d’immobilier commercial contre Trump et la Trump Organization.

REGARDER | Que pourrait-il se passer si Trump perdait son procès ? Trump risque de subir d’énormes conséquences financières s’il perd son procès pour fraude à New York, selon un ancien procureur Vidéo en vedetteL’ancien président américain Donald Trump a été jugé lundi à New York, accusé d’avoir généré plus d’un milliard de dollars américains en mentant sur son empire immobilier. Au-delà des 250 millions de dollars d’amende demandés par la procureure générale de l’État, Letitia James, l’affaire pourrait également coûter à Trump ses précieuses propriétés new-yorkaises, a déclaré l’ancien procureur américain Joseph Moreno.

Trump fait également face à quatre actes d’accusation criminels pour ses tentatives d’annuler la victoire du démocrate Joe Biden à l’élection présidentielle de 2020, sa manipulation de documents classifiés après son départ de la Maison Blanche et l’argent versé à une star du porno.

Trump a nié tout acte répréhensible et a plaidé non coupable dans toutes les affaires. Il fait également face à un procès en dommages-intérêts en janvier pour diffamation d’un écrivain qui l’accusait de viol, ce qu’il nie.