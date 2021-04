Le juge présidant le procès pour meurtre de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin a déclaré que les déclarations « irrespectueuses » faites par le représentant Maxine Waters samedi pourraient donner à la défense des motifs d’appel et d’annuler le procès. Les avocats de l’accusation et de la défense ont présenté lundi des plaidoiries finales.

Waters, D-Calif., S’est jointe aux manifestations au Brooklyn Center, Minnesota le 17 avril, où elle a déclaré à la presse « nous recherchons un verdict de culpabilité » dans le procès de Chauvin.

« Si rien (ne se passe), alors nous savons … que nous devons non seulement rester dans la rue, que nous devons nous battre pour la justice. Que j’ai beaucoup d’espoir, et j’espère que nous allons obtenir un verdict qui est un coupable, coupable, coupable. Et si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas partir », a déclaré Waters, selon une vidéo de WCCO-TV.

Chauvin est accusé d’avoir tué George Floyd, un homme noir décédé après que Chauvin se soit agenouillé sur le cou pendant neuf minutes en mai 2020.

Après des plaidoiries finales, le juge Peter Cahill a rejeté une demande de défense pour l’annulation du procès en partie sur les remarques de Waters.

Cahill a déclaré que les manifestants influencés par Waters pourraient devenir plus conflictuels s’il n’y avait pas de verdict de culpabilité.

« La membre du Congrès Waters vous a peut-être donné quelque chose en appel qui pourrait entraîner l’annulation de tout ce procès », a déclaré Cahill à l’avocat de Chauvin.

« Je souhaite que les élus cessent de parler de cette affaire, en particulier d’une manière qui ne respecte pas l’état de droit et le pouvoir judiciaire », a déclaré plus tard le juge.

Mises à jour en direct de l’essai Chauvin:Les procureurs encouragent les jurés à «croire leurs yeux»; la défense met l’accent sur la « totalité des circonstances »

Waters a encouragé les manifestants à « devenir plus actifs », « plus conflictuels » et « à s’assurer qu’ils savent que nous sommes sérieux » si Chauvin est acquitté.

Les manifestations ont suivi la mort par balle de Daunte Wright, 20 ans, à Brooklyn Center, une banlieue de Minneapolis, par l’ancien policier Kim Potter la semaine dernière lors d’un arrêt de la circulation. Elle a ensuite démissionné du service de police du Brooklyn Center.

Le procès de Chauvin était toujours en cours.

Le procureur Matthew Frank a déclaré à Cahill que les déclarations de Waters ne devraient pas être autorisées à faire partie du dossier judiciaire.

« Je ne sais pas si ce représentant en particulier a fait une menace de violence spécifique. Je ne sais pas quel est le contexte de la déclaration », a déclaré Frank. « Je ne pense tout simplement pas que nous puissions brouiller le dossier avec de vagues allégations sur des choses qui se sont produites sans que des preuves très spécifiques soient proposées par le tribunal. »

Cahill a permis à la défense de compléter le dossier avec des articles de presse sur les déclarations de Waters.

« Je sais que la membre du Congrès Waters parlait spécifiquement de ce procès et de l’inacceptabilité de quoi que ce soit de moins qu’une condamnation pour meurtre et de parler de confrontation », a déclaré Cahill. « Je pense que si (les représentants) veulent donner leur avis, ils devraient le faire d’une manière qui soit conforme à leur serment à la Constitution de respecter la branche co-égale du gouvernement. »

« Leur échec à le faire, je pense, est odieux, mais je ne pense pas que cela nous a préjugés avec du matériel supplémentaire qui porterait préjudice à ce jury », at-il poursuivi. « L’opinion d’une membre du Congrès n’a vraiment pas beaucoup d’importance. »

Pelosi défend les eaux

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a défendu Waters lors d’une entretien avec Annie Grayer de CNN Lundi. Lorsqu’on lui a demandé si Waters devait s’excuser pour ses commentaires, l’orateur a répondu: « Non, elle ne le fait pas. »

« Maxine a parlé de la confrontation à la manière du mouvement des droits civiques. Je pense moi-même que nous devrions nous inspirer de la famille George Floyd », a déclaré Pelosi, selon CNN. « Ils ont géré cela avec une grande dignité et sans ambiguïté ni manque d’interprétation de la part de l’autre côté. Non, non, je ne pense pas qu’elle devrait s’excuser. »

‘S’il vous plaît, arrêtez cette violence’:La sécurité se resserre à Minneapolis et dans tout le pays avant les délibérations du jury dans le procès Derek Chauvin

Certains républicains se sont précipités pour condamner les propos de Waters. Le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy tweeté Dimanche sur les plans d’action contre la députée.

« Maxine Waters incite à la violence à Minneapolis – tout comme elle l’a incitée dans le passé. Si le Président Pelosi n’agit pas contre cette rhétorique dangereuse, je vais passer à l’action cette semaine », a écrit McCarthy.

Après les émeutes du Capitole du 6 janvier, McCarthy a déclaré que l’ancien président Donald Trump «portait la responsabilité» de la violence, mais a ensuite pris un ton beaucoup plus doux.

« Je ne crois pas qu’il l’a provoqué, si vous écoutez ce qu’il a dit lors du rassemblement », a déclaré McCarthy à propos du rassemblement organisé par Trump avant l’attaque.

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a qualifié les commentaires de Waters de « au-delà du pâle » lundi à la Chambre.

« Il est difficile d’imaginer quoi que ce soit de plus inapproprié, » McConnell mentionné, selon Lauren Fox de CNN. « Les décideurs devraient se concentrer sur l’élaboration effective des politiques. »

Suite:L’administration Biden contactant des villes et des États sur de possibles troubles lorsque le jury de Derek Chauvin rendra son verdict

Samedi, Waters a déclaré au magazine en ligne The Grio qu’elle était non-violente.

« [When] Je parle d’affronter le système de justice, d’affronter les services de police qui se déroulent, je parle de prendre la parole », a déclaré Waters à propos de ses propos« conflictuels ».« Je parle de législation. Je parle des élus qui font ce qui doit être fait pour contrôler leurs budgets et adopter des lois. »

« Je ne crains pas qu’ils continuent à déformer ce que je dis. C’est qui ils sont et c’est ainsi qu’ils agissent. Et je ne vais pas être intimidé par eux », a-t-elle poursuivi.

Waters a fait l’objet de critiques dans le passé. Pelosi et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., se sont joints à certains républicains pour réprimander les déclarations de Water de 2018 exhortant les militants à « repousser » les membres du cabinet de Trump qui ont soutenu la politique de séparation des familles pour les migrants à la frontière sud des États-Unis.