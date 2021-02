Le juge du mandat de perquisition de Beech appelle à des poursuites policières

Le juge de district, persuadé de délivrer des mandats de perquisition lors de la désastreuse enquête de l’opération Midland de Scotland Yard, a appelé à une enquête pénale sur les policiers responsables.

Howard Riddle, l’ancien magistrat en chef, a déclaré que les détectives qui l’auraient « induit en erreur » en autorisant des perquisitions au domicile de personnes faussement accusées d’appartenir à un réseau de pédophiles VIP, devraient faire l’objet d’une enquête pour avoir perverti le cours de la justice.

Les officiers de Scotland Yard ont demandé six mandats d’arrêt en février 2015, leur permettant de piller les maisons de Lord Bramall, l’ancien chef de l’armée, de feu Lord Brittan, ancien ministre de l’Intérieur et de Harvey Proctor, l’ancien député conservateur. Les hommes avaient tous été faussement accusés de maltraitance d’enfants par le fantasme Carl Beech, qui a ensuite été reconnu coupable de mensonge et condamné à 18 ans de prison.

Les raids ont eu un impact dévastateur sur les personnes faussement ciblées. Lady Brittan pleurait toujours son mari – décédé quelques semaines plus tôt – lorsque 20 agents se sont présentés dans ses deux maisons à Londres et dans le North Yorkshire en mars 2015.

Lord Bramall a été soumis à une fouille de 10 heures par 22 agents à un moment où sa femme souffrait de démence. M. Proctor a perdu son domicile et son emploi en raison de la publicité entourant les recherches.

En demandant les mandats d’arrêt, les détectives ont assuré à M. Riddle que les allégations de Beech étaient crédibles et vraies, même si elles auraient connaissance de nombreuses incohérences dans son histoire.

M. Riddle a accusé les officiers du Met de ne pas avoir divulgué les «facteurs compromettant» dans l’histoire de Beech dans leur demande. Il a déclaré qu’il pensait maintenant que les policiers, qui ont jusqu’à présent échappé à toute sanction, devraient maintenant faire l’objet d’une enquête pour une infraction pénale potentielle.

Il a dit au Courrier quotidien: << Pervertir le cours de la justice est une infraction pénale grave passible presque toujours d'une peine d'emprisonnement. Les juges et les magistrats délivrant des mandats doivent pouvoir se fier à l'exactitude et à l'intégrité des informations sous serment devant eux. Ils doivent savoir que le cas rare et exceptionnel d'être délibérément induit en erreur, alors des mesures seront prises pour détourner le cours de la justice. "