Le juge du divorce de Kevin Costner qualifie la demande de Christine d’augmenter la pension alimentaire pour enfants de « pension alimentaire déguisée pour le conjoint »

L’augmentation proposée par Christine Baumgartner de la pension alimentaire pour enfants de Kevin Costner au milieu de leur divorce en cours a été qualifiée par le juge de « pension alimentaire déguisée pour époux ».

Le juge Thomas Anderle s’est prononcé en faveur de Costner le 1er septembre, portant la nouvelle pension alimentaire mensuelle à 63 209 $.

« Une pension alimentaire supérieure à 63 209 dollars par mois est une pension alimentaire déguisée pour le conjoint », a écrit Anderle dans des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital. « Christine aura l’occasion de convaincre la Cour qu’elle a droit à une pension alimentaire pour époux. »

La pension alimentaire pour enfants avait auparavant été temporairement fixée à 129 755 $ et Baumgartner avait demandé que le paiement soit augmenté de 31 837 $ pour un total mensuel de 161 592 $.

L’EX-CHRISTINE BAUMGARTNER DE KEVIN COSTNER EST ARRÊTÉE AU TRIBUNAL ALORS QUE LE JUGE L’ORDONNE À PAYER 14 000 $ D’HONORAIRES D’AVOCAT

Anderle a trouvé Costner et Baumgartner « crédibles » lorsqu’ils ont chacun pris la parole lors de l’audience de deux jours sur le montant de la pension alimentaire pour enfants. Le juge « n’a pas trouvé [Costner] embelli n’importe lequel de ses témoignages en s’appuyant sur sa profession ; son témoignage était simple ; il n’y avait « pas de jeu d’acteur » ; a trouvé son témoignage crédible et cohérent. »

Le juge a jugé que l’ex-épouse de Costner était également « crédible » et n’a pas « perçu qu’il y avait une quelconque intention de la part de Costner ». [Baumgartner] pour induire la Cour en erreur. » Anderle a noté que le témoignage de Baumgartner n’était « pas d’une grande aide » concernant la question spécifique de la pension alimentaire pour enfants.

Le célèbre avocat Brett Ward, qui n’est pas impliqué dans cette affaire, a également reconnu que le chiffre demandé par Baumgartner était trop élevé et constituait une « erreur ».

« Je n’aurais jamais contesté l’indemnité de 129 000 $ par mois et déclaré qu’elle était insuffisante », a déclaré Ward, associé et coprésident du cabinet de droit matrimonial et familial à Blank Rome, à Fox News Digital. « C’est plus que… la grande majorité des gens gagnent en un an. Et elle l’obtenait en un mois. Et aller au tribunal et dire que c’était insuffisant pour un style de vie, je pense, était une erreur.«

KEVIN COSTNER fait allusion au procès de « Yellowstone » au milieu d’une bataille de divorce houleuse

REGARDER: KEVIN COSTNER QUITTE LE PALAIS DE JUSTICE APRÈS LE TÉMOIGNAGE DE SA FEMME CHRISTINE BAUMGARTNER

Ward a expliqué que la décision semblait être un « signe d’avertissement » pour Baumgartner alors que le couple se prépare pour un procès sur la validité de l’accord prénuptial en novembre.

« Cela n’aura probablement pas beaucoup d’impact, mais pour moi, c’était définitivement un signe d’avertissement que la cupidité ne sera pas ce qui contrôle ici, que nous allons appliquer une certaine raison à ce processus », a-t-il déclaré. « Et Je pense qu’elle est sortie de ce tribunal affaiblie, et j’y réfléchirais à deux fois avant d’aller trop loin avec les arguments liés à l’accord prénuptial.«

Anderle s’est à nouveau rangé du côté de Costner lors d’une audience mercredi alors que la star de la télévision a demandé à Baumgartner de payer « des honoraires et frais d’avocat raisonnables » d’un montant de 14 237,50 $ après qu’elle ait « refusé de mauvaise foi » de répondre aux questions qui lui ont été envoyées par le « Yellowstone ». l’équipe juridique de l’acteur.

Le juge a ordonné à Baumgartner de répondre à une partie des questions incluses dans la demande et de payer les frais avant le 22 septembre.

REGARDER: L’ÉPOUSE DE KEVIN COSTNER, CHRISTINE BAUMGARTNER, QUITTE LE PALAIS DE JUSTICE APRÈS LES AUDIENCES SUR LA PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Costner avait précédemment déclaré à Fox News Digital qu’il n’y avait pas de gagnant dans la bataille de divorce en cours entre lui et Baumgartner, qui partagent trois enfants.

« Vous savez, quand vous vivez aussi longtemps avec quelqu’un, il n’y a pas de gagnant… et c’est cette chose énorme et folle qu’on appelle la « vie » et comment elle se défait si rapidement », a-t-il déclaré. « Une minute, vous avez l’impression d’être au sommet du monde, puis vous réalisez à quel point vous êtes vulnérable. »

Quant à son projet de coparentalité avec Baumgartner, Costner est certain que l’ancien couple le comprendra. « C’est une maman incroyable », a noté la star de la télévision. « Nous allons le découvrir et nous partagerons. Nous devons juste être en convalescence en ce moment. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS