Le juge du comté de Will ne confirme aucune caution pour un homme du Wisconsin accusé de tentative de meurtre sur un couple de Crète – Shaw Local

Un juge du comté de Will a ordonné à un homme du Wisconsin accusé d’avoir tenté d’assassiner sa belle-famille lors d’une violente embuscade en Crète de rester en prison sans caution.

Contrairement à la plupart des accusés du comté de Will accusés de meurtre ou de tentative de meurtre, Michael Liu, 36 ans, d’Oak Creek, Wisconsin, ne pourra pas déposer d’argent pour sortir de prison.

Liu est accusé de tentative de meurtre sur les parents âgés de sa femme. Le couple a survécu à une attaque le 1er décembre où Liu aurait voyagé du Wisconsin à la Crète, aurait tiré des coups de feu dans leur résidence et les aurait tous les deux poignardés à plusieurs reprises.

“Il a ciblé les victimes dans cette affaire”, a déclaré Jim Long, procureur adjoint du comté de Will.

Long a expliqué jeudi au juge Dave Carlson pourquoi Liu devrait rester enfermé dans la prison du comté de Will sans caution. Liu a comparu devant le tribunal avec le crâne rasé et il portait un uniforme de prison bleu foncé.

Avant l’attaque, Liu devait se présenter en prison dans le Wisconsin pour des accusations de violence domestique impliquant sa femme, la fille du couple âgé. Son moniteur de cheville a été retiré avant son voyage en Crète.

Long dit après que Liu ait envahi la résidence de sa belle-famille, il a attaqué sa belle-mère de 66 ans. Il a dit que son beau-père de 68 ans était intervenu et qu’il était “en train de se battre pour sa vie”.

“Heureusement, la police a réagi rapidement”, a déclaré Long.

Dans une ordonnance de protection déposée le 27 décembre, l’homme de 68 ans a déclaré que Liu avait utilisé un marteau pour entrer par effraction dans la maison et avait poignardé sa femme de 66 ans à quatre reprises. Il a dit avoir été poignardé par Liu 16 fois lorsqu’il l’a plaqué au sol et a réussi à lui enlever son arme et son couteau.

Long a dit à Carlson que les victimes craignaient que si Liu était libéré, il les attaquerait à nouveau.

L’avocat de Liu, Daniel Walsh, a demandé à Carlson une caution raisonnable, mais il n’a pas donné de chiffre précis. Walsh a déclaré que son client est présumé innocent des accusations.

Walsh a déclaré que si Liu était libéré, il résiderait dans le Wisconsin avec sa famille, il ne rendrait pas visite aux victimes et il pourrait être placé sous surveillance électronique.

Carlson s’est rangé du côté de l’accusation, ordonnant à Liu de rester sans caution.

Dave Carlson, juge président de la division criminelle du comté de Will, a décidé de ne pas fixer de caution pour Michael Liu, 36 ans, d’Oak Creek, Wisconsin, qui est accusé de la tentative de meurtre d’un couple de personnes âgées le 1er décembre 2022 en Crète. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

“Je pense que les faits présentés par l’État étayent une décision dans ce sens”, a déclaré Carlson, qui a également déclaré que les allégations contre Liu étaient “odieuses”.

Carlson a confié le cas de Liu à la juge Amy Bertani-Tomczak.

Liu a été arrêté en vertu d’un mandat signé le 6 décembre par la juge Victoria Breslan qui ne lui fixait aucune caution, ce qui a en fait empêché sa libération de prison.

Le 29 décembre, Liu a été inculpé de 18 chefs d’accusation.

Ces accusations comprennent quatre chefs de tentative de meurtre au premier degré, cinq chefs d’invasion de domicile, deux chefs de batterie domestique aggravée, quatre chefs de batterie aggravée, décharge aggravée d’une arme à feu, cambriolage résidentiel et intrusion criminelle dans une résidence.