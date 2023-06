Le juge du comté de Will ajouté au procès pour droits civils d’un témoin d’homicide imprudent – Shaw Local

Un ancien procureur qui est maintenant juge du comté de Will a été nommé accusé dans un procès intenté par un témoin clé dans une affaire d’homicide imprudent qui s’est conclue l’année dernière par un verdict de culpabilité.

Le juge Jeffrey Tuminello a été ajouté à la liste des accusés dans une poursuite fédérale modifiée déposée le 17 mai par Norberto Salvador Navarro, qui était un témoin oculaire dans l’affaire d’homicide imprudent contre Sean Woulfe, désormais condamné.

Le procès de Navarro alléguait que ses droits constitutionnels avaient été violés lorsqu’il avait été détenu à l’intérieur de la prison du comté de Will en 2022 pendant des mois afin de témoigner au procès de Woulfe.

Le procès s’est terminé avec un jury dans l’impasse. Woulfe plaiderait plus tard coupable de l’homicide imprudent de 2017 sur Lindsey Schmidt, 29 ans, son enfant à naître et ses trois fils, Owen, 6 ans, Weston, 4 ans et Kaleb, 1 an. Schmidt et ses enfants ont été tués dans un accident de voiture causé par Woulfe. .

Tuminello, qui a été élu juge de la cour de circuit l’année dernière, était l’un des deux procureurs dans l’affaire Woulfe.

Le procès de Navarro alléguait que Tuminello avait collaboré avec Will County du shérif sergent. Paul Rojek et l’adjoint Steven Adent pour faire transférer Navarro de la garde des services de l’immigration et des douanes des États-Unis à la prison du comté de Will au début de l’année dernière.

Rojek, Adent et le bureau du shérif du comté de Will sont également nommés comme défendeurs dans le procès de Navarro, qui a été initialement déposé le 2 mars.

« Craignant que Navarro ne soit pas disponible pour témoigner dans l’affaire pénale s’il était expulsé avant que l’affaire du comté de Will ne soit jugée, les procureurs ont contacté l’ICE et ont demandé que Navarro soit transféré à Joliet. — L’avocat Martin McManaman, dans une requête déposée au tribunal au nom de Norberto Salvador Navarro

Le procès de Navarro alléguait que Tuminello et Rojek se livraient à des communications et à des assurances avec des responsables de l’ICE qui étaient « en violation directe du TRUST Act et de l’Illinois Way Forward Act », qui empêchent les gouvernements locaux de travailler avec l’ICE.

Le procès de Navarro alléguait que Tuminello aurait pu obtenir son témoignage dans le procès Woulfe en le certifiant pour un visa U, qui permet « à une personne autrement amovible de rester aux États-Unis et d’obtenir un statut légal si elle accepte de coopérer avec les forces de l’ordre dans une affaire criminelle ». poursuite. »

« Cependant, au lieu de certifier M. Navarro pour un visa U, [Tuminello] a choisi de coopérer avec l’ICE en violation de la loi de l’État et de détenir M. Navarro sans autorisation légale », selon le procès de Navarro.

Le témoin d’État Norberto Navarro entre dans la salle d’audience le mercredi 23 mars 2022 pour témoigner dans le procès pour homicide imprudent contre Sean Woulfe. (Félix Sarver)

Navarro était en prison avec une caution de témoin matériel de 1 million de dollars, qui, selon le procès, était de 725 000 dollars de plus que la caution de Woulfe, qui faisait face à 16 chefs d’homicide imprudent lors de son procès.

Selon le procès de Navarro, les accusés auraient dû savoir que la caution matérielle « était également illégale ».

« M. Navarro n’a été ni détenu dans un établissement pénitentiaire hors de l’État ni refusé de témoigner, les deux seules circonstances dans lesquelles un témoin important peut être détenu en vertu de la loi de l’Illinois », selon le procès.

Les avocats du cabinet d’avocats international Kilpatrick Townsend et Stockton représentent Tuminello, Rojek, Adent et le bureau du shérif dans l’affaire.

L’un de ces avocats, Martin McManaman, a déclaré dans une requête du 31 mai que le juge Dan Rippy avait émis une ordonnance valide du tribunal pour le transfert de Navarro sous la garde du comté de Will. Sa requête indiquait que Rojek et Adent « agissaient dans le cadre » de cette ordonnance du tribunal.

La requête de McManaman a noté que Navarro avait été condamné à 40 mois de prison après avoir plaidé coupable de contrebande de cocaïne à travers la frontière du Mexique vers les États-Unis dans une affaire fédérale au Texas. Après avoir purgé cette peine, Navarro a été transféré sous la garde de l’ICE au Nouveau-Mexique, où il a été « détenu dans l’attente d’une procédure de renvoi ».

« Craignant que Navarro ne soit pas disponible pour témoigner dans l’affaire pénale s’il était expulsé avant que l’affaire du comté de Will ne soit jugée, les procureurs ont contacté l’ICE et ont demandé que Navarro soit transféré à Joliet », indique la requête de McManaman.